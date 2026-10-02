CESUGA y el Concello de Tui impulsan una colaboración académica para explorar nuevas oportunidades de regeneración urbana en la ciudad

El proyecto propone analizar espacios de especial interés histórico y urbano Cedidas

El Concello de Tui y el Centro Superior de Estudios Universitarios de Galicia (CESUGA) colaboran en una iniciativa académica que permitirá al alumnado de Arquitectura abordar algunos de los principales retos urbanísticos y patrimoniales de la ciudad. El proyecto propone analizar espacios de especial interés histórico y urbano para plantear soluciones que contribuyan a la revitalización del casco histórico, la mejora de la accesibilidad y la recuperación de la relación entre la ciudad y el río Miño.

El patrimonio y el espacio público como ejes del trabajo académico

En el marco de esta colaboración, el alumnado de CESUGA visitó el Teatro Principal de Tui, un inmueble de gran valor patrimonial cuya importancia histórica y social en la vida urbana de la ciudad será objeto de estudio durante los próximos meses.

La colaboración entre el Concello de Tui y CESUGA pone de manifiesto el potencial de la cooperación entre las instituciones públicas y el ámbito universitario Cedidas

Este análisis servirá de base para desarrollar una serie de proyectos académicos que, en consonancia con las líneas propuestas en el Plan de Acción Urbana y el plan Rexurbe, buscarán alternativas para la recuperación y dinamización de este espacio, considerado una pieza clave del tejido del casco histórico, así como de su entorno público inmediato.

El río Miño y la regeneración urbana, protagonistas del Proyecto Fin de Grado

Por su parte, el alumnado que desarrolle su Proyecto Fin de Grado durante el curso 2026-2027 tendrá la oportunidad de conocer y analizar diferentes ámbitos de la ciudad, entre ellos varias parcelas desocupadas del casco histórico, situadas en las calles Sanz y Placer, así como el frente fluvial del río Miño.

Las propuestas de intervención se centrarán en ofrecer soluciones a los problemas de movilidad y accesibilidad detectados, reforzar la relación entre Tui y el río y estudiar posibles conexiones mediante itinerarios peatonales y ciclistas que enlacen la ciudad con sus parroquias. Asimismo, se abordará la recuperación de algunos tramos de la muralla medieval como parte de una estrategia de puesta en valor del patrimonio y del paisaje urbano. A través de estos trabajos, el alumnado podrá aplicar sus conocimientos a situaciones reales, explorando nuevas perspectivas para la transformación de la ciudad desde la arquitectura y el urbanismo.

Una colaboración que conecta formación, territorio y patrimonio

La colaboración entre el Concello de Tui y CESUGA pone de manifiesto el potencial de la cooperación entre las instituciones públicas y el ámbito universitario para generar conocimiento y plantear propuestas vinculadas a las necesidades del territorio. En el ámbito institucional, el enfoque colaborativo de Ana María Núñez Álvarez, primera teniente de alcalde de Tui, es absolutamente indispensable para acercar el ámbito académico a los retos de la ciudad. Su implicación refuerza el compromiso municipal con la puesta en valor del patrimonio, la regeneración urbana y el desarrollo de proyectos que permitan explorar nuevas perspectivas para el futuro de Tui.

Tui se presenta como un escenario de gran interés para el desarrollo de proyectos académico Cedidas

La iniciativa cuenta con la participación de Antía Priegue Valcárcel, tudense y exalumna de CESUGA, que recientemente finalizó sus estudios con una calificación de Sobresaliente, la mejor nota obtenida en el centro en los últimos seis años. Su vínculo con Tui y su implicación en el proyecto han sido fundamentales para impulsar la elección de la ciudad como escenario de trabajo académico y arquitectónico para el Proyecto Fin de Grado (PFG) del curso

2026-2027. La implicación de Antía Priegue Valcárcel aporta a esta iniciativa una dimensión personal y académica especialmente significativa: la de una profesional en formación que, tras destacar por sus resultados académicos, ha promovido que su ciudad natal se convierta en un espacio de aprendizaje, investigación y reflexión arquitectónica.

Con esta iniciativa, Tui se presenta como un escenario de gran interés para el desarrollo de proyectos académicos capaces de explorar nuevas posibilidades para su patrimonio, sus espacios públicos y su relación con el entorno natural.