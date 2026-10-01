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Galicia

Sánchez, sobre la autorregulación de la IA: "Es un error poner en manos del zorro el cuidado de las gallinas"

Critica que el PP tumbase el tratado con Francia y se pregunta "qué interés nacional de política exterior o idea de Europa defiende"

Europa Press
01/10/2026 20:48
Sánchez, durante la presentación de este lunes del plan de IA del Gobierno
Sánchez, durante la presentación del plan de IA del Gobierno
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El titular del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido este jueves a la defensa hecha por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la autorregulación de la Inteligencia Artificial (IA) al considerar que "es un error poner en manos del zorro el cuidado de las gallinas".

"Esto no va de pactos voluntarios entre tecnoligarcas y de autorregulación. Esto va de obligaciones legales, de escrutinio público, de supervisión gubernamental y también, por qué no decirlo, de asunción de responsabilidades, incluso penales, en el caso de que estén jugando con el algoritmo precisamente para hacer algo que nada tiene que ver con la convivencia democrática", ha afirmado.

El presidente del Gobierno se ha pronunciado de este modo durante su discurso en la inauguración del 'Foro La Toja, Vinculo Atlántico', un evento en el que también participa el rey Felipe VI, y en el que ha destacado que España lleva tiempo "practicando con el ejemplo".

"Fuimos la primera potencia en contar con una Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial que impulsó, gracias a la presencia del Consejo Europeo, la primera regulación en el mundo de la Inteligencia Artificial a nivel europeo", ha manifestado para poner en valor también el Plan de inteligencia artificial 360, una hoja de ruta centrada en un despliegue responsable de la IA.

"Creo que nos da una cierta autoridad para defender una inteligencia artificial con vocación humanista, porque actuamos mucho antes que los demás con marcos regulatorios sólidos en el ámbito nacional", ha afirmado.

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También se ha referido a la tramitación del proyecto de ley para prohibir el uso de las redes sociales entre los menores de 16 años. "Abrimos la puerta a muchas de estas medidas legales que antes he dicho de asunción de responsabilidades por parte de estas grandes plataformas", ha sostenido.

Dicho esto, ha abogado por una regulación también a nivel europeo y ha puesto en valor la propuesta hecha hace unos años de forma conjunta por España y Francia en la materia. "Creo que el progreso nunca ha consistido en renunciar a las reglas, ha consistido en construir reglas a la altura del momento que vive cada sociedad", ha apuntado.

Tras ello, Sánchez ha considerado que los poderes que se están intentando gobernar "han adquirido una escala planetaria" y ha lamentado el actual "nivel de desigualdad". "Jamás ha habido un nivel de desigualdad en la historia de la humanidad como el que hay ahora mismo, el que solo una persona en Estados Unidos concentre una riqueza semejante al 20% de toda la población estadounidense da una muestra de cuál es la desigualdad y la asimetría de poder que ahora mismo existe entre unos tecnoligarcas y las sociedades democráticas y, por tanto, también sus gobiernos", ha afirmado.

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En este punto, ha argumentado que pretender responder exclusivamente desde el ámbito estatal es "absolutamente insuficiente". "Frente a las fuerzas del desorden, España defiende una Europa con mayor capacidad de actuación, pero no podemos pedir a Europa más seguridad, más autonomía, más competitividad, más adaptación a la emergencia climática, más capacidad tecnológica, mientras reducimos instrumentos para conseguirlas", ha señalado para defender también un presupuesto europeo "mucho más ambicioso".

Críticas al PP por el bloqueo del tratado con Francia

"Si Europa renuncia a su modelo y a sus valores, estaremos renunciando a su alma y a lo que representa en un mundo muy necesitado también de esa referencia moral por parte de Europa", ha pronunciado Sánchez antes de aprovechar para criticar la postura del Partido Popular.

"¿Qué interés nacional de política exterior o idea de Europa se está defendiendo cuando se decide tumbar un tratado de amistad con Francia?", se ha preguntado en referencia al bloqueo por parte del PP en el Senado del nuevo tratado de amistad Francia-España.

"La respuesta", en su opinión es "a quien sabe que cuando desaparecen esas reglas puede imponer las suyas". "Y la sociedad necesita reglas justas", ha manifestado para mostrarse convencido de que "la tecnología no es neutral", sino "poder" y que por eso se debe de "gobernarla".

Sánchez ha defendido que para ello sirven las instituciones públicas, Europa y el orden multilateral. "Para que ningún ejército sea más fuerte que el derecho internacional, para que ningún monopolio sea más fuerte que el mercado y para que ningún algoritmo sea más fuerte que nuestras democracias. Para que ninguna crisis deje sola a una familia frente a fuerzas contra las que jamás podría valerse por sí mismas", ha señalado.

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