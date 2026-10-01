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Galicia

Rueda afea falta de diálogo ante los decretos de vivienda y defiende "el modelo de Galicia: menos dogmas y más práctica"

Echa de menos "preocupación por construir" nuevos inmuebles e insiste en la "inseguridad jurídica": "Que se preparen los pequeños propietarios"

Europa Press
01/10/2026 20:40
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 03/08/2026.- El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se dirige a ofrecer la rueda de prensa para informar de las medidas adoptadas en la reunión semanal de su gabinete, este lunes en San Caetano. EFE/Xurxo Martínez
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda
EFE
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afeado, a la espera de ver "qué se aprueba" en el Congreso, que el Gobierno central haya dado luz verde a los dos decretos de vivienda sin dialogar con las comunidades autónomas. Y frente a lo que ve "una huida hacia delante", ha reivindicado "el modelo de Galicia", que, defiende, pone el foco en la construcción de nuevos inmuebles.

"De verdad que prefiero el modelo de Galicia: menos dogmas, menos teorías, menos ideologías y más práctica. Echo de menos en los decretos, que ya veremos el apoyo que tienen, la preocupación por construir nuevas viviendas. Aquí en Galicia estamos construyendo 4.000 en estos cuatro años. Vamos a cumplir ese objetivo", ha sentenciado, en declaraciones a los medios en A Toxa (O Grove-Pontevedra).

En el marco del Foro La Toja, el presidente ha continuado su tesis preguntándose, a renglón seguido, "dónde está la preocupación por desarrollar suelo para que se puedan construir nuevas viviendas en colaboración público-privada".

"No hay nada de eso. Y ya se pueden preparar los pequeños propietarios", ha continuado el también líder del PP gallego, antes de apuntar que "se habla mucho de grandes fondos, grandes tenedores", pero en España y Galicia "la mayoría son pequeños propietarios que ahora mismo quedan absolutamente desprotegidos y con todas las cargas que se le impone este decreto".

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"Ya se pueden preparar también las personas vulnerables que aspiren a un nuevo alquiler", ha seguido, para augurar que "va a ser dificilísimo" el acceso porque los decretos, interpreta, "van a retirar muchísimas viviendas del mercado del alquiler". "¿Quién va a alquilar en estas condiciones?", se ha preguntado, convencido de que no solucionarán "absolutamente nada".

"Ser prácticos, construír y proteger a los propietarios"

Muy crítico con una nueva normativa que ve diseñada para "pasar el trago", ha recalcado que "empeorará las cosas sin ninguna duda", además de insistir en que "es mucho mejor ser prácticos": "Hay que construir, hay que desarrollar suelo para que otros construyan y hay que proteger a los propietarios. Y, por supuesto, atender a las personas vulnerables".

También se ha quejado de que "no se ha hablado en absoluto con las comunidades". "Nos estamos enterando de deberes que se nos imponen leyendo los decretos", ha dicho, antes de quejarse de que sucede sin "una mínima coordinación, un mínimo diálogo y un mínimo saber si esto se puede afrontar o cómo se va a hacer. Nada de nada", ha reprobado.

"Perfecto epílogo" del gobierno

Sobre la división interna entre las alas del Gobierno (PSOE y Sumar) y el hecho de que se hayan presentado dos decretos, Rueda ha apuntado que constituye "una muestra de lo que está pasando ahora mismo" en el contexto político estatal.

"La inseguridad jurídica, la imagen que estamos transmitiendo, la confusión y no saber qué va a pasar mañana. Es un desastre, como ha sido la política de vivienda del Gobierno central durante este tiempo, y al final, el perfecto epílogo de un Gobierno ya en sus últimas fases. Eso es lo que hemos visto estos dos días", ha resumido.

Sobre qué hará Galicia ante las nuevas obligaciones que determina la normativa para las comunidades, Rueda ha insistido en que primero "hay que ver qué se aprueba" finalmente en el Congreso.

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Lo siguiente, ha continuado el jefe del Ejecutivo gallego, o al menos lo que "espera", es que "alguien" dé a las comunidades "algún tipo de explicación". La coyuntura, bajo su punto de vista, evidencia en todo caso que las proclamas de "colaboración, coordinación o cogobernanza" de la que "se presume desde el Gobierno central" es "absolutamente mentira".

"Nos estamos enterando de unos deberes que se nos imponen primero como propietarios de vivienda pública, con muchísimos inquilinos, nos acabamos de enterar, y después con estos deberes, de subrogarnos en alquileres sin ningún tipo de diálogo. En principio me suena fatal, me suena a improvisación, me suena a querer quedar bien con los de siempre y no arreglar absolutamente ningún problema", ha zanjado.

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