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Galicia

Néstor Rego anuncia mejoras en los servicios ferroviarios en Galicia: Más plazas y más servicios desde el 15 de octubre

Europa Press
01/10/2026 20:20
El diputado del BNG en el Parlamento central, Néstor Rego
El diputado del BNG en el Parlamento central, Néstor Rego
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El BNG ha anunciado nuevas mejoras en los servicios ferroviarios de Media Distancia y Avant en Galicia que entrarán en vigor el próximo 15 de octubre.

Según recogen en un comunicado, las novedades se deben a las negociaciones de la formación nacionalista con el Gobierno en Madrid.

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha avanzado "más plazas" y "refuerzo de los servicios" a partir de 15 de octubre tanto en los servicios de Media Distancia como Avant, mejorando unas conexiones "fundamentales" para la movilidad diaria de millares de gallegos y gallegas.

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"Se aumentan 400.000 plazas al año; algo más de 1.000 por día, siendo este aumento de 24% en el caso del Eje Atlántico y de 7% en los servicios Avant" destaca.

Destaca que estas mejoras demuestran la importancia de que Galicia cuente con representación propia en las Cortes y de una acción política "orientada a conseguir resultados concretos para Galicia". "Habrá más trenes y trenes de mayor capacidad, con trenes de la serie S106 y S121 en dupla composición que darán cabida al incremento de plazas", ha defendido.

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Asimismo, el diputado ha recordado que "aun siendo un paso importante para la mejora de los servicios ferroviarios, quedan muchos pasos que dar", ya que aún está pendiente la implantación del servicio de cercanías ferroviaria en Galicia. "En breve habrá novedades sobre ese tema", ha comunicado.

También ha anunciado que el BNG trabajará para que el actual sistema de bonificaciones en el transporte ferroviario no caduque a 31 de diciembre y se mantenga, por lo menos, a lo largo del año 2027.

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