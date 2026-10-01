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Galicia

La Xunta apela a la coordinación y la prevención para proteger el litoral gallego

Destaca su sistema de alerta en ríos para evitar inundaciones

Europa Press
01/10/2026 19:28
Simulacro de un vertido de hidrocarburos en el punto de embarque de Mar de Ons
Simulacro de un vertido de hidrocarburos en el punto de embarque de Mar de Ons
EFE / Salvador Sas
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La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha destacado la importancia de la prevención, la preparación de los efectivos y la coordinación entre administraciones para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante posibles episodios de contaminación en el medio marino.

Lo ha hecho durante el acto de cierre del Ejercicio Nacional de Lucha contra la Contaminación Marina POLEX 2026, desarrollado desde el 29 de septiembre en la ría de Vigo y en su litoral.

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El escudo de Salvamento Marítimo ante la contaminación en A Coruña

Más información

Impulsado por la Dirección Xeral de la Marina Mercante y Salvamento Marítimo, el ejercicio ha reunido a casi un centenar de profesionales y ha combinado trabajo técnico con maniobras operativas en los ámbitos portuario, marítimo y costero.

El objetivo ha sido comprobar la capacidad de respuesta y la coordinación de los distintos organismos ante posibles emergencias y detectar márgenes de mejora en los protocolos de actuación. En el acto, la conselleira ha reivindicado la relevancia de este tipo de ejercicios.

Control de los ríos

En otro orden de cosas, la Xunta ha puesto en valor el sistema de alerta temprana que utiliza desde hace años la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa como un referente a nivel nacional de cara a eventuales inundaciones y otros episodios.

Así lo ha destacado este jueves el director de Augas de Galicia, Roi Fernández, durante su intervención en una mesa redonda sobre la gestión del agua en el norte y en el centro de España en el marco de Spain Smart Water Summit 2026, evento que reúne en Madrid a una representación del sector del agua nacional y que este año cumple su décima edición.

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