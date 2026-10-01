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Galicia

La patronal gallega destaca el “enfoque práctico” del plan de bajas de la Xunta

La CEG valora además el “apoyo específico” a las microempresas, pymes y empleados por cuenta propia

Ep
01/10/2026 23:26
El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites
El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites
Archivo El Ideal Gallego
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La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) valora el plan de la Xunta para tratar de reducir las bajas y destaca el “enfoque práctico” del documento, aprobado este pasado lunes en el Consello, tras el acuerdo alcanzado por la Consellería de Emprego con la propia patronal y UGT.

 En un comunicado emitido este jueves, la CEG destaca las 37 medidas del texto, el “apoyo específico” a pymes, microempresas y autónomos y la apuesta por mejorar la prevención y los procesos de reincorporación al trabajo. A juicio de la organización, el plan “ofrece una respuesta integral a algunos de los principales retos que afrontan actualmente las empresas y las personas trabajadoras”.

 Para su presidente, Juan Manuel Vieites, uno de los principales valores del plan “es su carácter integral, ya que sus principales objetivos se abordan desde una perspectiva que va más allá del cumplimiento de las obligaciones legales de prevención y apuesta por avanzar hacia entornos de trabajo más saludables, por la promoción de la salud, la mejora del clima laboral y el acompañamiento en los procesos de reincorporación”.

 La CEG considera “especialmente relevante” que las actuaciones incorporen instrumentos de apoyo al tejido productivo, “teniendo en cuenta que la estructura empresarial gallega está mayoritariamente formada por pymes, microempresas y personas autónomas”.

 Vieites señala que el planteamiento “supone un avance porque permite poner el foco no únicamente en el período de incapacidad temporal, sino también en la recuperación, la adaptación y el retorno seguro al puesto de trabajo, siempre respetando la autonomía clínica de los profesionales sanitarios, la confidencialidad y los derechos de las personas trabajadoras”. 

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