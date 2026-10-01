La incidencia de la gripe sigue una tendencia al alza en la autonomía

Un sanitario vacuna contra la gripe a una persona mayor Germán Barreiros

La actividad gripal en Galicia se encuentra en intensidad basal y con tendencia creciente, según el informe de la Consellería de Sanidade sobre infecciones respiratorias agudas referido a la semana que acabó el 27 de septiembre.

Las tasas de dispensación de antigripales y pruebas de antígenos aumentaron un 24,5% y un 88,9%, respectivamente, en comparación con la semana anterior, tal y como informan las oficinas de farmacia que forman parte de la red centinela creada por la Xunta para anticipar la evolución de los virus respiratorios en la comunidad.

Según el informe semanal del departamento sanitario gallego, la tasa de consultas por gripe aumentó un 25,4% respecto de la semana anterior y queda en 16,8 consultas por 100.000 habitantes.

El aumento de la tasa se produjo en todos los grupos de edad, excepto en el de cero a cuatro años. El grupo con la mayor tasa de consultas fue el de cinco a 19 años, con 33,4 por 100.000 habitantes.

En lo que se refiere a las áreas sanitarias, el informe observa un aumento de la tasa en las de A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo y Vigo.

Respecto del covid, la tasa de consultas aumentó un 43,3% y se situó en 36,7 por cada 100.000 habitantes. Este repunte se observó en todos los grupos de edad, si bien fue más acentuado en el de más de 80 años, con un aumento del 70,1%.

Por áreas sanitarias, subió en todas, sobre todo en Santiago y A Coruña. Respecto a ingresos por gripe, en la semana que acabó el 27 de septiembre ingresaron 31 personas con gripe confirmada, un 15,4% menos que en la semana anterior.

Ingresos

Los ingresos crecieron en las áreas de Ferrol, Lugo y Pontevedra y en lo que va de temporada se notificaron 4.457 ingresos por gripe, la mayoría de ellos, 4.429, con virus del tipo A.

Mientras, los ingresos por covid aumentaron un 6,7%, hasta 4,8 por cada 100.000 habitantes, y el grupo de edad con mayor tasa fue el de 80 y más años, con 25,7 por 100.000.

Por áreas, subió en todas, excepto en Compostela (-52,5%) y Ferrol (sin variación). En cuanto a la positividad del virus de la gripe, fue del 4,6%, inferior a la semana anterior, cuando había alcanzado el 5,3%.

El PPdeG vuelve a culpar de los datos de las listas de espera a la huelga de médicos contra el Estatuto Marco

Además, el debate sobre los datos de las listas de espera sanitaria en Galicia volvió este jueves al Parlamento en una iniciativa presentada por el BNG que fue rechazada con los votos en contra del PPdeG, argumentando que estos datos negativos se deben a la huelga de facultativos contra el Estatuto Marco, a lo que los grupos de la oposición respondieron argumentando que “ya eran malos antes”.

“Seis meses de huelgas estatales por el Estatuto Marco provocaron un balance negativo en la actividad”, dijo la diputada del PPdeG Encarna Amigo, que culpó a la “intransigencia del Gobierno de Sánchez” de esta situación que “pagan los pacientes” gallegos.

Aunque Amigo defendió que incluso los datos registrados en Galicia son mejores que el último dato disponible de la media estatal, instó a “no analizar la evolución actual” sin “tener en cuenta el impacto de la conflictividad” en esta área, “que tiene consecuencias directas sobre la actividad asistencial”.

“Cuando no hay diálogo, los efectos acaban recayendo sobre el sistema y sobre los pacientes, que son los que sufren las consecuencias”, afirmó.