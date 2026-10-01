La Axencia Tributaria de Galicia y DGT simplifican los trámites para cambiar la titularidad de vehículos de segunda mano

Un vehículo de segunda mano Archivo El Ideal Gallego

La Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) comunicará electrónicamente a la Jefatura Central de Tráfico la información necesaria para tramitar el cambio de titularidad de vehículos de segunda mano, de modo que los compradores no tendrán que desplazarse a Tráfico para presentar el Código Electrónico de Transmisiones.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, la medida se recoge en un nuevo convenio entre ambos organismos, que ya está en vigor y que permitirá que, una vez presentada la correspondiente autoliquidación, la Atriga envíe directamente a Tráfico la información necesaria para realizar el cambio de titularidad.

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El nuevo convenio amplía además este intercambio de información a las transmisiones lucrativas sujetas al impuesto sobre donaciones (modelo 651) y al impuesto sobre sucesiones (modelo 650). Esta ampliación permitirá que la mejora alcance a cerca de un 40 por ciento más de ciudadanos.

La única excepción serán las autoliquidaciones de donaciones confeccionadas en papel, en las que, por limitaciones tecnológicas, no se realizará la comunicación electrónica y el obligado tributario tendrá que presentar el Código Electrónico de Transmisiones ante Tráfico. La Xunta señala que este supuesto representa un volumen reducido, con una media del 0,20 por ciento anual del total de autoliquidaciones presentadas por la transmisión de un vehículo.