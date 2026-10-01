El PP rechaza rescindir el contrato que obliga a pagar por la televisión en los hospitales sin "valorar cuanto cuesta"

Una persona a las puertas de la entrada de Urgencias del Chuac Carlota Blanco

Los votos en contra del PP han rechazado este jueves en la Comisión 5ª una proposición del PSdeG para reclamar a la Xunta la rescisión de los contratos de explotación las televisiones en las habitaciones de los hospitales públicos gallegos, que obligan al pago por parte del paciente, alegando que habría primero que "valorar cuanto cuesta", dado que "la gratuidad para el paciente conlleva que el sistema público pague".

La posición, sin embargo, ha sido criticada enérgicamente durante el debate por el diputado socialista Julio Torrado, el encargado de defender la proposición, que ha recordado a los populares que "también se pagan con dinero público los sacerdotes del Sergas" y "las mochilas del Xacobeo que llevan ustedes al pleno". "Igual están todos pagando las televisiones en los hospitales para que ustedes tengan camisetas y mochilas del Xacobeo", ha ironizado.

A incidencia da gripe en Galicia, á alza: soben as consultas e a dispensación de antigripais na última semana Más información

La iniciativa presentada por los socialistas gallegos instaba a la Xunta a "rescindir el contrato de explotación" de este servicio en los hospitales gallegos públicos con el objetivo de "hacer gratuito" el visionado de televisión para los pacientes ingresados en estos centros.

"Son cuestiones que pueden parecer pequeñas, pero que tienen que ver con hacer una asistencia sanitaria más humana y más empática", ha dicho, en su intervención, Julio Torrado, que ha cuestionado lo adecuado de hoy en día "hacer pagar a un paciente por usar una televisión.

El diputado del PSdeG ha admitido que esto "no te va a curar más ni a mejorar más rápido", pero usar este servicio es una herramienta positiva para pacientes de largo ingreso, para los que "el tiempo no pasa". "Fuera del debate partidista de esta comisión, estoy seguro de que a todos lo parece lo más normal del mundo que esto no tendría que existir", ha zanjado.

Ana Vázquez | “Si esto me hubiera pasado hace diez años, no estaría aquí” Más información

En la misma línea, la diputada del BNG Iria Carreira ha rechazado que la sanidad pública pueda convertirse "en un niño de mercado para cualquier empresa privada" de servicios y ha señalado que "ver la televisión a día de hoy en las habitaciones del Sergas es caro, muy caro".

A mayores, también se ha mostrado de acuerdo en los efectos beneficiosos que la televisión puede ofrecer para pacientes mayores sin acompañante o personas en aislamiento, así como para paliar el "innegable estrés que supone estar ingresados".

Valorar el coste

Durante su turno, la diputada popular María Dolores Hermelo se ha mostrado de acuerdo en que eliminar este pago sería algo positivo, aunque lo ha condicionado a "valorar" antes "cuanto cuesta". "Gobernar no es solo poner en un papel que esto es gratuito, hay que ver si se puede hacer o no", ha argumentado, diferenciando "los servicios sanitarios de los complementarios". Con ello, ha propuesto una enmienda --rechazada por el PSdeG-- en la que se instaba a estudiar y poner en cifras esta posibilidad.

Profesionales urgen recursos ante el envejecimiento poblacional y para frenar la soledad no deseada Más información

Hermelo ha recordado que el acceso a la televisión "es voluntario" y "no condiciona el servicio sanitario". Por ello, y aunque "importa el bienestar" del paciente, es necesario "establecer prioridades en el gasto sanitario, ha argumentado, instando a "valorarlo y analizarlo".

La diputada del PPdeG ha señalado que, "en la práctica, rescindir un contrato no es tan sencillo", ya que existen servicios complementarios y un compromiso adquirido durante la vigencia del contrato. A esto se suma que las diferentes áreas sanitarias tienen contratos diferentes, y con terminaciones dispares, para este servicio.

Las tentativas de suicidio van al alza en A Coruña desde el covid: “En adolescentes fue muy llamativo” Más información

"La gratuidad del paciente conlleva que el sistema público pague, supone distribuir el gasto de cada paciente entre todos los gallegos", ha añadido Hermelo, que ha instado a "comenzar a trabajar y a buscar la forma de hacerlo sin que dispare el coste".