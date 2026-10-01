A incidencia da gripe en Galicia, á alza: soben as consultas e a dispensación de antigripais na última semana
A actividade gripal en Galicia atópase en intensidade basal e con tendencia crecente, segundo o informe da Consellería de Sanidade sobre infeccións respiratorias agudas referido á semana que acabou o 27 de setembro.
As taxas de dispensación de antigripais e probas de antíxenos aumentaron un 24,5% e un 88,9%, respectivamente, en comparación coa semana anterior, tal e como informan as oficinas de farmacia que forman parte da rede sentinela creada pola Xunta para anticipar a evolución dos virus respiratorios na comunidade.
Segundo o informe semanal do departamento sanitario galego, a taxa de consultas por gripe aumentou un 25,4% respecto da semana anterior e queda en 16,8 consultas por 100.000 habitantes.
O aumento da taxa produciuse en todos os grupos de idade, excepto no de 0 a 4 anos. O grupo coa maior taxa de consultas foi o de 5 a 19 anos, con 33,4 por 100.000 habitantes.
No que se refire ás áreas sanitarias, o informe observa un aumento da taxa nas da Coruña, Santiago de Compostela, Lugo e Vigo.
Respecto da covid, a taxa de consultas aumentou un 43,3% e situouse en 36,7 por cada 100.000 habitantes. Este repunte observouse en todos os grupos de idade, aínda que foi máis acentuado no de máis de 80 anos, cun aumento do 70,1%. Por áreas sanitarias, subiu en todas, sobre todo en Santiago e A Coruña.
Respecto de ingresos por gripe, na semana que acabou o 27 de setembro ingresaron 31 persoas con gripe confirmada, un 15,4% menos que na semana anterior.
Os ingresos creceron nas áreas de Ferrol, Lugo e Pontevedra e no que vai de temporada notificáronse 4.457 ingresos por gripe, a maioría deles, 4.429, con virus do tipo A.
Mentres, os ingresos por covid aumentaron un 6,7%, até 4,8 por cada 100.000 habitantes, e o grupo de idade con maior taxa foi o de 80 e máis anos, con 25,7 por 100.000. Por áreas, subiu en todas, excepto en Compostela (-52,5%) e Ferrol (sen variación).
En canto á positividade do virus da gripe, foi do 4,6%, inferior á semana anterior, cando alcanzara o 5,3%.