Rueda anuncia 3,6 millones en ayudas para compensar el sobrecoste del gasóleo y fertilizantes en el agro

Alfonso Rueda y el CEO de Nestlé Iberia, Jordi Llach (izq), este miércoles durante la visita a una granja en Arzúa EFE/ Lavandeira jr

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este miércoles que el Gobierno gallego lanzará una orden de ayudas que superará los 3,6 millones de euros para apoyar directamente a los agricultores y ganaderos gallegos frente al aumento de los costes de producción, especialmente en lo referido al gasóleo agrícola y a los fertilizantes.

En concreto, estos 3,6 millones resultan de una aportación de la Comisión Europea de 1,6 millones, que la Xunta complementará con otros 2 adicionales para garantizar una cobertura más amplia y ajustada a las necesidades reales del sector.

"Cuando hay momentos de dificultad, hay que corresponder con el esfuerzo de la gente que lo hace bien como es el caso de nuestro sector primario, por lo tanto creo que es el momento de ayudar", ha asegurado durante su visita a las instalaciones de la Granxa Doroña SAT en Arzúa, proveedora de la planta de Nestlé en Pontecesures.

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En el acto, del que ha informado la Xunta en un comunicado y en el que ha estado acompañado por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, el presidente ha explicado que esta será una ayuda destinada a los agricultores dados de alta en la Seguridad Social como autónomos en la actividad agraria que obtengan de ella, al menos, el 25% de sus ingresos.

Además, Rueda ha indicado que esta línea de apoyos concederá una aportación directa por hectárea de superficie agraria útil. Asimismo, estos apoyos contarán con tramitación simplificada y "se abonarán antes de que termine el año" para dar liquidez directa a los profesionales del campo.

En este sentido, el presidente ha incidido en que garantizar la estabilidad y la rentabilidad de las explotaciones resulta imprescindible para asegurar el relevo generacional en el rural y permitir que la juventud apueste con certezas por el sector primario. "Cada vez las explotaciones trabajan para ser más modernas pero sin perder esencias y, al mismo tiempo, ser rentables, ser sostenibles, cuidar el medio ambiente y hacer avanzar a Galicia", ha indicado.