Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Rueda anuncia 3,6 millones en ayudas para compensar el sobrecoste del gasóleo y fertilizantes en el agro

Europa Press
30/09/2026 15:27
Alfonso Rueda y el CEO de Nestlé Iberia, Jordi Llach (izq), este miércoles durante la visita a una granja en Arzúa
Alfonso Rueda y el CEO de Nestlé Iberia, Jordi Llach (izq), este miércoles durante la visita a una granja en Arzúa
EFE/ Lavandeira jr
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este miércoles que el Gobierno gallego lanzará una orden de ayudas que superará los 3,6 millones de euros para apoyar directamente a los agricultores y ganaderos gallegos frente al aumento de los costes de producción, especialmente en lo referido al gasóleo agrícola y a los fertilizantes.

En concreto, estos 3,6 millones resultan de una aportación de la Comisión Europea de 1,6 millones, que la Xunta complementará con otros 2 adicionales para garantizar una cobertura más amplia y ajustada a las necesidades reales del sector.

"Cuando hay momentos de dificultad, hay que corresponder con el esfuerzo de la gente que lo hace bien como es el caso de nuestro sector primario, por lo tanto creo que es el momento de ayudar", ha asegurado durante su visita a las instalaciones de la Granxa Doroña SAT en Arzúa, proveedora de la planta de Nestlé en Pontecesures.

Diego Calvo, durante su intervención en un acto el pasado 2 de junio

La Xunta defiende que se actúa para "reforzar" autobuses, pero admite que "no se puede dar solución al 100% de casos"

Más información

En el acto, del que ha informado la Xunta en un comunicado y en el que ha estado acompañado por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, el presidente ha explicado que esta será una ayuda destinada a los agricultores dados de alta en la Seguridad Social como autónomos en la actividad agraria que obtengan de ella, al menos, el 25% de sus ingresos.

Además, Rueda ha indicado que esta línea de apoyos concederá una aportación directa por hectárea de superficie agraria útil. Asimismo, estos apoyos contarán con tramitación simplificada y "se abonarán antes de que termine el año" para dar liquidez directa a los profesionales del campo.

En este sentido, el presidente ha incidido en que garantizar la estabilidad y la rentabilidad de las explotaciones resulta imprescindible para asegurar el relevo generacional en el rural y permitir que la juventud apueste con certezas por el sector primario. "Cada vez las explotaciones trabajan para ser más modernas pero sin perder esencias y, al mismo tiempo, ser rentables, ser sostenibles, cuidar el medio ambiente y hacer avanzar a Galicia", ha indicado.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

PHOTO-2026-09-28-16-17-59

El ‘método Ángel de la Cruz' para hacer cine, plasmado en un libro
Óscar Ulla
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez durante la sesión de control al Gobierno, este miércoles en el Congreso

El Gobierno busca apoyos entre críticas de los socios por el "caos" de los dos decretos
EFE
Alfonso Rueda y el CEO de Nestlé Iberia, Jordi Llach (izq), este miércoles durante la visita a una granja en Arzúa

Rueda anuncia 3,6 millones en ayudas para compensar el sobrecoste del gasóleo y fertilizantes en el agro
Europa Press
Una de las pasadas exposiciones del Centro de Arte de la Fundación María José Jove

Una muestra en una escalera de caracol, la primera exposición temporal del Centro de Arte de la Fundación María José Jove
Redacción