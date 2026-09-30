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Galicia

La Aemet pone en aviso amarillo por fuerte oleaje a Galicia, este jueves

Europa Press
30/09/2026 20:13
Los coruñeses se acercaron al Paseo Marítimo para observar el espectáculo
Fuerte oleaje en una playa de A Coruña
Germán Barreiros
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Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología para este jueves, las lluvias y las tormentas pondrán en aviso a nueve comunidades autónomas y por oleaje a Galicia, además de a A Coruña. 

AEMET ha indicado que el frente atlántico que afecta hoy a la Península dejará mañana todavía cielos muy nubosos y precipitaciones en el norte del territorio. Por zonas, las lluvias caerán durante la primera mitad del día en la vertiente cantábrica y al nordeste en la segunda. 

En lo que respecta a los termómetros, AEMET ha avisado de que habrá un descenso de las máximas en el extremo norte, que podrá ser notable en el cantábrico oriental. 

Por último, el organismo estatal ha indicado que mañana habrá viento moderado en los litorales, del norte y noroeste.

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