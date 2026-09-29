Un buey de Culleredo alcanza los 10.521 euros imponiendo un récord en la subasta de la Central Agropecuaria de Galicia

Imagen de un buey de Carral que alcanzó a rozar los 10.000 euros Archivo El Ideal Gallego

La Central Agropecuaria de Galicia Abanca, que se celebra en Silleda (Pontevedra), ha batido su récord en precio pagado por un ejemplar en la historia de este mercado: un buey que alcanza los 10.521 euros.

En concreto, se trata de un buey de raza Frisona, nacido en julio del año 2022, y propiedad de una explotación de Culleredo (A Coruña).

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Así, ha sido comprado por 10.521 euros por Frigoríficos Bandeira en este mercado, el único de vacuno informatizado de España.

Con esta cifra se supera la cantidad del animal que durante casi dos años ostentó el mayor precio alcanzado por un ejemplar en la Central, en esa ocasión fue un buey de raza mestiza que se había situado en los 10.498 euros en la subasta del 8 de octubre de 2024.