Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

O novo Plan de normalización lingüística será aprobado no próximo pleno

Europa Press
29/09/2026 19:24
O conselleiro de Lingua, José López durante a súa intervención este mércores na presentación da proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización dá Lingua Galega que se celebrou na Cidade da Cultura
O conselleiro de Lingua, José López, na presentación da proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización dá Lingua Galega
Xoán Rey (Efe)
beowner620V2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

A actualización do Plan xeral de Normalización Lingüística será aprobada no próximo pleno do Parlamento, que se celebrará os próximos días 6 e 7 de outubro e incluirá a comparecencia do conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, e a posibilidade de que os grupos presenten propostas de resolución.

Do mesmo xeito que o texto aprobado en 2004 durante a presidencia de Manuel Fraga, este plan tramitarase en virtude dos artigos 140 e 141 do regulamento da Cámara. En concreto, estes puntos regulan os debates por mor dunha comunicación formulada pola Xunta e posibilitan a presentación das propostas de resolución, que poderán rexistrarse até as 9.30 horas do mércores, para a súa posterior votación.

Unha vez aprobado o plan será desenvolvido a través da Lei que acompaña aos orzamentos, na que se incluirán apartados para aplicar os acordos alcanzados en educación e que implican levantar o veto a impartir ciencias en galego, sempre que se garanta o equilibrio lingüístico no resto de materias; aumentar o orzamento destinado a política lingüística e medidas de apoio ao sector audiovisual e ao galego nas tecnoloxías, entre outras cuestións.

R_jFlQhQ

A Mesa critica que el pacto PP-PSdeG "insiste en el veto al gallego en la mitad de las materias"

Más información

Nas comparecencias posteriores á Xunta de Portavoces, o portavoz parlamentario do PPdeG, Alberto Pazos, asegurou que se traslada á Cámara un "acordo transversal" que recolle a sensibilidade dunha "ampla maioría social e política".

Pazos, que explicou que a súa formación trasladará unha única proposta de resolución a través da que pedirá a aprobación do Plan, destacou que o texto é froito dun "traballo rigoroso, elaborado escoitando á rúa" -con 11 comisións de traballo, máis de 130 expertos, 400 contactos con entidades e 1.400 achegas-. "E fixémolo apostando polo diálogo, o consenso e a vontade real de escoita cos demais grupos", dixo.

Neste punto, puxo en valor a firma do acordo co PSdeG e o apoio de Democracia Ourensana a un texto que "avanza con paso firme no Parlamento" e que, após o aval da Cámara, será a folla de ruta que marcará a política lingüística da próxima década.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro

Besteiro justifica el pacto del gallego con el PP para "no perder el tiempo", aunque añade que el PSdeG "aspira a más"

Más información

Respecto diso, a viceportavoz parlamentaria do PSdeG, Lara Méndez, destacou que este paso figuraba no cronograma acordado no pacto pola lingua alcanzado entre Partido Socialista e Partido Popular, pero non detallou se presentará ou non propostas de resolución.

"Teremos que ver a documentación e despois valorar. Desde o PSOE fixemos un exercicio de responsabilidade ante a emerxencia lingüística que require unha actuación pronta, con medidas conxunturais que revertan esta situación", dixo para asegurar que o PSOE é "moita máis ambicioso" e busca que o galego estea en "igualdade de condicións".

Momento da sinatura do Pacto pola Lingua

PPdeG e PSdeG asinan un acordo histórico para actualizar o Plan Xeral de Normalización do Galego

Más información

Con todo, a viceportavoz parlamentaria do BNG, Olalla Rodil, avanzou que a súa formación presentará propostas de resolución ao plan e insistiu en que a reforma presentada polo PP e o PSOE supón un "catálogo de rebaixas" respecto ao plan de 2004.

"Vai marcha atrás cando deberiamos ir cara adiante na protección da lingua galega", sostivo Rodil, para quen o pacto anunciado por populares e socialistas é "unha absoluta vergoña e unha indecencia" que non garante máis espazo ao galego, ao que PSOE e PP "sempre lle pon límites". "O único que fai é obrigar aos centros a ter que escoller entre dar en galego Matemáticas ou Historia". "É coma se dállenos a elixir entre cortar un brazo ou unha perna", censurou.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

O conselleiro de Lingua, José López durante a súa intervención este mércores na presentación da proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización dá Lingua Galega que se celebrou na Cidade da Cultura

O novo Plan de normalización lingüística será aprobado no próximo pleno
Europa Press
Diego Calvo, durante su intervención en un acto el pasado 2 de junio

La Xunta defiende que se actúa para "reforzar" autobuses, pero admite que "no se puede dar solución al 100% de casos"
Europa Press
obras vilaboa sept 26

El alfaltado de la avenida de Vilaboa comenzará mañana y se realizará en horario nocturno
Redacción
Curros Enríquez, Murguía e outros académicos fundadores

A Real Academia Galega celebra o 120 aniversario do seu nacemento na Coruña coa volta próxima á súa sede
Óscar Ulla