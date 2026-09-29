O novo Plan de normalización lingüística será aprobado no próximo pleno
A actualización do Plan xeral de Normalización Lingüística será aprobada no próximo pleno do Parlamento, que se celebrará os próximos días 6 e 7 de outubro e incluirá a comparecencia do conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, e a posibilidade de que os grupos presenten propostas de resolución.
Do mesmo xeito que o texto aprobado en 2004 durante a presidencia de Manuel Fraga, este plan tramitarase en virtude dos artigos 140 e 141 do regulamento da Cámara. En concreto, estes puntos regulan os debates por mor dunha comunicación formulada pola Xunta e posibilitan a presentación das propostas de resolución, que poderán rexistrarse até as 9.30 horas do mércores, para a súa posterior votación.
Unha vez aprobado o plan será desenvolvido a través da Lei que acompaña aos orzamentos, na que se incluirán apartados para aplicar os acordos alcanzados en educación e que implican levantar o veto a impartir ciencias en galego, sempre que se garanta o equilibrio lingüístico no resto de materias; aumentar o orzamento destinado a política lingüística e medidas de apoio ao sector audiovisual e ao galego nas tecnoloxías, entre outras cuestións.
Nas comparecencias posteriores á Xunta de Portavoces, o portavoz parlamentario do PPdeG, Alberto Pazos, asegurou que se traslada á Cámara un "acordo transversal" que recolle a sensibilidade dunha "ampla maioría social e política".
Pazos, que explicou que a súa formación trasladará unha única proposta de resolución a través da que pedirá a aprobación do Plan, destacou que o texto é froito dun "traballo rigoroso, elaborado escoitando á rúa" -con 11 comisións de traballo, máis de 130 expertos, 400 contactos con entidades e 1.400 achegas-. "E fixémolo apostando polo diálogo, o consenso e a vontade real de escoita cos demais grupos", dixo.
Neste punto, puxo en valor a firma do acordo co PSdeG e o apoio de Democracia Ourensana a un texto que "avanza con paso firme no Parlamento" e que, após o aval da Cámara, será a folla de ruta que marcará a política lingüística da próxima década.
Respecto diso, a viceportavoz parlamentaria do PSdeG, Lara Méndez, destacou que este paso figuraba no cronograma acordado no pacto pola lingua alcanzado entre Partido Socialista e Partido Popular, pero non detallou se presentará ou non propostas de resolución.
"Teremos que ver a documentación e despois valorar. Desde o PSOE fixemos un exercicio de responsabilidade ante a emerxencia lingüística que require unha actuación pronta, con medidas conxunturais que revertan esta situación", dixo para asegurar que o PSOE é "moita máis ambicioso" e busca que o galego estea en "igualdade de condicións".
Con todo, a viceportavoz parlamentaria do BNG, Olalla Rodil, avanzou que a súa formación presentará propostas de resolución ao plan e insistiu en que a reforma presentada polo PP e o PSOE supón un "catálogo de rebaixas" respecto ao plan de 2004.
"Vai marcha atrás cando deberiamos ir cara adiante na protección da lingua galega", sostivo Rodil, para quen o pacto anunciado por populares e socialistas é "unha absoluta vergoña e unha indecencia" que non garante máis espazo ao galego, ao que PSOE e PP "sempre lle pon límites". "O único que fai é obrigar aos centros a ter que escoller entre dar en galego Matemáticas ou Historia". "É coma se dállenos a elixir entre cortar un brazo ou unha perna", censurou.