La Xunta defiende que se actúa para "reforzar" autobuses, pero admite que "no se puede dar solución al 100% de casos"

Diego Calvo, durante su intervención en un acto el pasado 2 de junio Pedro Eliseo Agrelo Trigo (Efe)

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha defendido que la Xunta actúa para "reforzar" el transporte por carretera dentro de los contratos en vigor, pero ha advertido que "las plazas" de autobús están "limitadas" igual que en otros medios de transporte -ha ejemplificado con el avión o el tren- y ha apelado a ser consciente de que "ni hoy ni en el futuro" se va a poder "dar solución al 100% de los casos" en los que hay problemas de desplazamiento.

Besteiro: “O servizo de buses metropolitanos é un desastre” Más información

"Eso es seguro. Lo que intentamos es, dentro de los contratos y de las posibilidades que hay, dotar del mayor número de plazas disponibles, pero siendo conscientes de que las plazas están limitadas, igual que en cualquier medio de transporte que exista a día de hoy en el mundo", ha esgrimido, en declaraciones a los medios convocadas en Santiago.

Calvo ha aludido al incremento de la demanda, que ha ligado, entre otras cuestiones, al alza de los precios del combustible. Con el ejemplo de la ruta de A Coruña a Ferrol (por la que se han registrado quejas y protestas), Calvo ha defendido que se "cumple" con los servicios que están establecidos, además de remarcar que "es importante tener conciencia de esto".

Clamor para exigir un servicio de transporte “normal” para Ferrolterra Más información

"Porque a veces parece que cuando vamos a un servicio de autobús tiene que haber autobuses ilimitados y no es cierto. Hay determinadas frecuencias u horarios en los que hay más congestión. Y se ponen refuerzos, pero hay alguna situación en la que o no llega, o también se llena el refuerzo y sigue habiendo personas en la estación que querían hacer un viaje y no pueden", ha reflexionado.

Ha admitido que, ante esta coyuntura, los ciudadanos podrían optar por diversas soluciones -desde esperar a viajar a otra hora a recuperar el vehículo particular-, pero ha agregado que "en determinados momentos y determinadas rutas no es posible dar solución a toda la demanda que existe".