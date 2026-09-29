La Xunta da luz verde a su plan de bajas laborales con 45 millones de euros

González y Rueda, ayer, tras el Consello da Xunta EFE

La Xunta de Galicia dio luz verde en la jornada de ayer al plan para actuar sobre las bajas laborales, que contará con 45 millones de euros para aplicar 37 medidas el periodo 2027-2029.

Entre otras novedades, el plan incluirá ayudas a microempresas y autónomos para sustituciones, la creación de una novedosa figura de acompañante a trabajadores para su reincorporación, el refuerzo en el ámbito sanitario para “agilización” de trámites y unidades especializadas para patologías musculoesqueléticas y de psiquiatría menor.

En rueda de prensa tras la reunión del Consello, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dejó claro que todos los trabajadores con bajas laborales “objetivas” “tienen todo el derecho” a acogerse a ellas hasta su recuperación, pero advirtió de que el absentismo está “lastrando” la calidad laboral y los márgenes de las empresas.

Subrayó que se trata de un plan “amplio” que “incide en la prevención” para evitar que se produzcan las bajas y en “el apoyo a las personas cuando están de baja y cuando se produzca su vuelta al puesto de trabajo”, “con un retorno saludable al trabajo”. Aquí apunta a la corresponsabilidad entre empresa y trabajador.

En esta línea, el conselleiro de Emprego, José González, valoró que Galicia es una comunidad “pionera” con este plan contra el absentismo. Resaltó que los informes de las universidades cifran en 2.000 millones el impacto en la comunidad y sostuvo que Galicia ocupa el segundo lugar de España en mayor ausencia del trabajo. Por ello, había dos opciones: “O quedarse de brazos cruzados o dar un paso adelante”.

Advirtó de que se centrarán en las incapacidad temporales, si bien señala que no se marcan objetivos de reducción del absentismo, sino que hay “mecanismos de evaluación y seguimiento” y se persigue mejorar en “conjunto” en las condiciones de bienestar laboral.

Afirmó González que se trata de atajar las causas “corregibles” e incide en que garantiza el derecho de cualquier trabajador a estar protegido, “respetando” el criterio de los profesionales sanitarios. “No pone en duda en ningún caso el derecho a la salud de las personas trabajadoras”, afirmó, y agregó que los abusos tienen “un carácter minoritario”.

El plan también incluye un anexo de peticiones al Estado, como un plan de choque para las incapacidades de más de 365 días al ser de su competencia, el refuerzo de personal y mejoras en el intercambio de información entre los agentes implicados.

Acompañante

Respecto a la nueva figura de acompañante de reincorporación al trabajo, Rueda indicó que busca “facilitar la vuelta al trabajo y evitar recaídas”.

El conselleiro destacó que esa figura de coordinador de reincorporación va a depender del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga), aunque el trabajador deberá dar voluntariamente su consentimiento. Sostiene que es para “acompañar y asesorar”, “en ningún caso controlar”. Lo hará sin acceder a la historia clínica ni interferir en decisiones de profesionales sanitarios.

Sindicatos

Este plan nace de un acuerdo firmado tan solo por Xunta, patronal gallega (CEG) y UGT como único sindicato, del cual se descuelgan la CIG y CCOO.

Cuestionado sobre si teme que este plan no sea representativo por la ausencia de dos de las principales centrales, José González defendió que en la mesa estaba UGT, “un sindicato de los importantes”, y opinó que deben ser los que no se sentaron lo que expliquen cuáles son las medidas que no apoyan para no acudir.

Tres ejes

De tal forma, este plan se basa en tres ejes presentados por el conselleiro de Emprego en rueda de prensa. González aseguró que se quiere acompañar y dar herramientas para “fortalecer la cultura de la prevención”, “yendo más allá de límites que están marcados por la legislación” con estas cerca de 40 medidas.

El primero de ellos es el de la prevención, dotado con 18 millones. Incluye un refuerzo del Issga, la nueva Estratexia de Benestar Laboral y mejora de prevención trastorno muscuesquelético y riesgos psicosociales. Habrá ayudas para que pequeñas empresas contraten sustitutos por bajas de larga duración.

Aquí el programa Coida Peme facilitará servicios de atención psicológica y musculoesquelética de modo permanente para todo el persoal, con acceso voluntario y confidencial. También se creará una ventanilla única de salud laboral y apoyo a la reincorporación saludable, un servicio público gratuito que ofrecerá diagnóstico preventivo, asesoramiento, orientación, tramitación acompañada de las ayudas, formación y apoyo específico en los procesos de reincorporación. El eje 2 pasa por mejoras en la atención sanitaria, dotado con 26 millones de euros. Se crearán unidades especializadas en patologías musculoesqueléticas y psiquiatría menor. Habrá una incorporación de la historia laboral a la historia clínica. Se buscará la reducción de cargas administrativas y la agilización de procesos asistenciales. También recordó que habrá una reforma en la atención primaria en próximas semanas.

El tercer eje se presenta como “corresponsabilidad” entre trabajador y empresa. Tendrá como fin una “sensibilización” sobre el valor del sistema de protección, para lo cual se enviarán cartas a personas en situación de incapacidad temporal sobre sus responsabilidades. Habrá un protocolo específico frente a posibles “abusos” de la incapacidad temporal.