La Xunta confirma ayudas de hasta 20.000 euros para comprar vivienda en Galicia: el plazo se cierra el 15 de octubre

Dos personas miran la oferta de vivienda en el escaparate de una inmobiliaria Europa Press

Quien esté buscando comprar su primera vivienda en Galicia y todavía no haya mirado las ayudas del Instituto Galego da Vivenda e Solo tiene menos de tres semanas para hacerlo. El plazo del programa VI501A, que subvenciona hasta el 20% del precio de adquisición, se cierra el 15 de octubre a las 14:00 horas, y muchas familias jóvenes desconocen que existe.

Las claves

La ayuda cubre hasta el 20% del precio de compra, con un límite de 20.000 euros para menores de 36 años.

Para mayores de esa edad, el tope baja a 16.000 euros en los municipios con precio máximo superior.

El contrato de compra debe haberse firmado después del 15 de octubre de 2025.

El plazo de solicitud termina el 15 de octubre de 2026 a las 14:00 horas.

Cómo se calcula la cuantía exacta

El programa, gestionado por el Instituto Galego da Vivenda e Solo dentro de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, distingue dos tramos de municipios. En los que tienen un precio máximo de vivienda protegida más elevado, la ayuda llega hasta 20.000 euros para quienes tengan menos de 36 años, y hasta 16.000 euros para quienes tengan 36 años o más. En el resto de municipios gallegos, los importes bajan a 16.000 y 12.000 euros respectivamente. En todos los casos, la cuantía máxima nunca puede superar el 20% del precio de adquisición de la vivienda, sin contar los gastos e impuestos asociados a la compra.

Las dos modalidades del programa

El programa VI501A tiene dos vías de acceso. La modalidad A cubre la compra de viviendas situadas en el ámbito de un centro histórico, pensada para favorecer la rehabilitación de los cascos antiguos gallegos. La modalidad B se aplica a la adquisición, en primera transmisión, de viviendas calificadas definitivamente como protegidas de régimen general, especial o concertado.

Quién puede pedirla y cómo se solicita

Puede solicitarla cualquier persona con nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza, y también extranjeros no comunitarios con autorización de estancia o residencia en España. El requisito de fecha es estricto: el contrato privado o la escritura pública de compra debe haberse firmado después del 15 de octubre de 2025, así que quien ya haya cerrado la operación antes de esa fecha no puede acogerse a esta convocatoria.

La solicitud se tramita de forma electrónica a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia, con el código de procedemento VI501A, aportando el contrato o la escritura de compraventa, el certificado de empadronamiento y la documentación acreditativa de ingresos de la unidad familiar. Dado que el plazo termina el 15 de octubre, conviene reunir la documentación con margen suficiente para evitar que un trámite bancario pendiente, como la inscripción registral, retrase la presentación hasta después del cierre.

La ayuda es compatible con otras líneas de financiación, como las hipotecas con aval público para jóvenes que también gestiona la Xunta, siempre que no se supere entre todas ellas el precio total de la vivienda. Para una pareja joven que compre su primer piso en un municipio con precio máximo elevado, combinar ambas líneas puede reducir de forma notable la entrada que exige el banco, que suele ser el obstáculo más difícil de superar para acceder a una hipoteca en las condiciones actuales del mercado.