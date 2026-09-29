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Galicia

La Xunta amplía a la costa suroeste de A Coruña la alerta naranja por temporal costero

Efe
29/09/2026 15:19
Temporal en A Coruña
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Quintana
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La Xunta amplía al suroeste de A Coruña y a todo el litoral de Pontevedra la alerta naranja que ya estaba activa en la costa oeste coruñesa por temporal.

La Dirección General de Emergencias e Interior, de la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes, ha informado de la situación, a través del Centro Integrado de Atención a las Emergencias 112 Galicia, a los ayuntamientos de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, así como a los clubes náuticos, entre otros.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el fenómeno meteorológico adverso que está afectando al litoral oeste de A Coruña se extenderá a partir del mediodía al suroeste del litoral coruñés y a toda la costa de Pontevedra, con viento de componente sur de fuerza 8.

En la víspera de la vuelta al cole, que prácticamente marca el fin del verano, la ciudad de A Coruña se encontró con una jornada de lluvia más típica del otoño

Alerta amarilla por fuertes vientos y lluvias en A Coruña

Más información

Se suspende, por lo tanto, la actividad deportiva del programa Xogade y federada en el mar en las zonas afectadas por esta alerta naranja, excepto las excepciones establecidas en el protocolo de alertas publicado en la web de Deporte Galego.

La Xunta también ha activado para este martes la alerta naranja por lluvias en el oeste y suroeste de la provincia de A Coruña.

Según la Aemet, las precipitaciones acumuladas pueden alcanzar los 80 mm en 12 horas.

Ante las fuertes lluvias, se recomienda circular con precaución e informarse previamente sobre el estado de las carreteras, no atravesar zonas inundadas o que puedan llegar a inundarse y no aparcar en las riberas de los ríos.

Debido al fenómeno meteorológico adverso de nivel naranja por acumulación de lluvia y viento, la Comisión Escolar de Alertas acordó la suspensión de la actividad en el exterior a partir de las 12.00 horas de este martes hasta las 00.00 horas del miércoles en los centros educativos y las escuelas infantiles de las zonas oeste y suroeste de la provincia de A Coruña.

Los municipios afectados por la suspensión son, en la zona oeste: Camariñas, Carnota, Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Mazaricos, Muxía, Vimianzo y Zas. En la zona suroeste: Boiro, Dodro, Lousame, Muros, Noia, Outes, Padrón, A Pobra do Caramiñal, O Porto do Son, Rianxo, Ribeira y Rois.

Así, la Secretaría General para el Deporte de la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes, según las previsiones de los organismos predictivos, anunció la suspensión de la actividad deportiva federada y de las del programa Xogade, excepto los deportes náuticos y acuáticos federados que se realicen hoy al aire libre en estas zonas. 

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