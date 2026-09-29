La reserva de los embalses gallegos se sitúa en el 57% de su capacidad, dos puntos menos que la semana pasada

Panorámica del embalse del Mandeo en Curtis CEDIDA

La reserva de los embalses gallegos continúa en descenso y se queda en el 57,1% de su capacidad, dos puntos menos que hace siete días, con 2.122 hectómetros cúbicos, según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica este martes.

Esta cifra es dos puntos inferior a la media del 59,2% que se registran en las presas españolas, con 33.204 hectómetros cúbicos de agua almacenada.

En concreto, los embalses de la demarcación Miño-Sil se encuentran al 58,3% de su capacidad, con 1.768 hectómetros cúbicos, frente a los 1.828 hm3 de hace siete días. Mientras, los de Galicia Costa están al 51,8% (354 hm3), dos puntos menos que la semana pasada.

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Conjunto del Estado

En el conjunto del Estado, la reserva hídrica española almacena 33.204 hectómetros cúbicos (hm3) y está al 60,3% de su capacidad. En total, esta semana ha perdido 597 hm3, es decir, el 1,1% de su capacidad total.

En comparación, el año pasado estaba al 55% con 30.827 hm3. La media de la última década para finales de septiembre es de 24.984 hm3, es decir, el 44,5% de la capacidad de los embalses. Esta semana la vertiente atlántica está al 62% con 26.312 hm3 mientras que la mediterránea se encuentra al 50,5% con 6.892 hm3.

Durante los últimos días, las precipitaciones han sido nulas en la vertiente Mediterránea y prácticamente nulas en la vertiente Atlántica. En concreto, la máxima se ha producido en A Coruña, donde se han registrado 10,6 litros por metro cuadrado (l/m2).