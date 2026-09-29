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Galicia

Empieza en residencias la vacunación contra la gripe con la meta de inmunizar a 926.000 mayores de 60 años

Ep
29/09/2026 10:20
Un sanitario vacina a un cidadán contra a gripe, este sábado, na Coruña
Un hombre recibe la inmunización contra la gripe
Patricia G. Fraga
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La Xunta inició ayer la campaña de vacunación frente a la gripe y el covid-19, que comienza en las residencias de mayores y los centros de atención a personas con discapacidad, y que tiene como objetivo inmunizar a 926.000 personas mayores de 60 años. 

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, participaron en el acto de apertura de la campaña, celebrado en la residencia de mayores A Eiriña, en Pontevedra, donde los residentes recibieron las primeras dosis. El inicio de la vacunación en estos centros responde, según explicó Gómez Caamaño, a la especial vulnerabilidad de sus usuarios ante las infecciones respiratorias y las posibles complicaciones derivadas de ellas. 

Así, el titular de Sanidade detalló que la campaña contempla en Galicia una población diana de aproximadamente 926.000 personas de 60 o más años para la vacunación contra la gripe. En el caso del covid-19, la población a la que se dirige la inmunización se sitúa en torno a las 549.000 personas de 70 o más años. 

En el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, más de 97.000 personas de 60 o más años están llamadas a vacunarse frente a la gripe, mientras que alrededor de 56.000 mayores de 70 años constituyen la población diana para la vacunación contra la covid. La campaña se prolongará hasta el 31 de diciembre y se desarrollará de forma progresiva, incorporando a los diferentes colectivos y grupos de edad en distintas fases. 

Tras el inicio en las residencias de mayores y los centros de discapacidad, el próximo 13 de octubre comenzará la vacunación infantil en los centros de salud y en los 75 colegios incluidos en el proyecto piloto impulsado por la Xunta, que ya se puso en marcha el pasado año. Este programa tiene como población diana a unos 26.500 alumnos. 

Posteriormente, el 19 de octubre se incorporarán a la campaña las personas de 70 o más años y los profesionales sanitarios. La vacunación de las mujeres embarazadas está prevista a partir del 2 de noviembre. Una de las novedades de esta campaña es la ampliación de la vacuna antigripal de alta carga a las personas de entre 65 y 69 años. De este modo, la protección reforzada se extenderá en Galicia a toda la población de 65 o más años. 

Gómez Caamaño situó la protección de las personas mayores entre las prioridades de la campaña, al tratarse de uno de los colectivos con mayor riesgo de sufrir complicaciones asociadas a las infecciones respiratorias. 

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