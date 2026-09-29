El programa piloto de vacunación de la gripe arranca el 13 de octubre en 75 colegios  

Un niño es vacunado en un programa anterior de vacunación Archivo El Ideal Gallego

La Xunta iniciará el próximo día 13 de octubre el programa piloto de vacunación frente a la gripe en 75 colegios, con el objetivo de llegar la 26.536 jóvenes.

Así lo recogen en un comunicado en el que destacan que el pasado año la Consellería de Sanidade puso en marcha este proyecto piloto en 50 centros educativos, alcanzando una participación del 51%.

Este año el proyecto piloto llega a 20 centros educativos más, distribuidos en las siete áreas sanitarias e incluyendo contornos urbanos, semiurbanos y rurales. Como ya ocurrió en 2025, se podrá administrar la vacuna intranasal, sin pinchazo, al alumnado de entre 3 y 11 años.

En el área sanitaria de A Coruña y Cee serán un total de 12 centros, en concreto: en el ayuntamiento de A Coruña, el CEIP Eusebio de A Guarda, el CEIP María Barbeito y Cerviño, el CEIP Raquel Camacho y el CPR Hogar de Santa Margarita.

También participarán en esta área sanitaria los centros CEIP Ramón Otero Pedrayo de A Laracha; el CEIP Ponte dos Brozos de Arteixo; el CEIP Francisco Vales Villamarín de Betanzos; el CEIP Fogar de Carballo; el CPR Andaina de Culleredo; el CPR Montespiño de Culleredo; el CPR Nuestra Señora del Carmen de Fisterra; y el CPR Hijas de Cristo Rey de Oleiros.