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Galicia

Mueren dos adultos y un menor de edad en un accidente en la A-8 en Ribadeo 

Ep
28/09/2026 14:46
Emergencias 112
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Tres personas han fallecido y otra ha resultado herida de gravedad este lunes tras chocar el vehículo en el que circulaban por la autovía A-8, a su paso por la localidad lucense de Ribadeo, contra la columna de un viaducto.

Según ha informado la central de emergencias, los ocupantes del vehículo son cuatro miembros de una misma familia y los fallecidos son un hombre, una mujer y un menor de edad.

El accidente se produjo minutos antes de las 12.00 horas a la altura del kilómetro 513 de la A-8, en dirección Oviedo, y la vía permanece cortada.

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Tal y como trasladaron los particulares que se pusieron en contacto con el 112 Galicia, el turismo se salió de la vía y chocó contra la columna de un viaducto.

Al tener conocimiento de los hechos, los operadores del 112 solicitaron la colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil de Tráfico y de los Bomberos de Barreiros.

También informaron al Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE), del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, por si fuese necesaria su intervención.

Los servicios de emergencias desplazados al punto confirmaron el fallecimiento de las tres personas, mientras que el 061 trasladó a otra en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA).

Para la atención sanitaria, el 061-Galicia movilizó tres ambulancias de soporte vital básico, dos equipos sanitarios de Atención Primaria, una ambulancia medicalizada y el helicóptero medicalizado con base en Santiago.

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