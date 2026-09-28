Las hipotecas suben en Galicia a pesar del descenso nacional

Dos personas consultan el escaparate de una agencia inmobiliaria Europa Press

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Galicia alcanzó los 1.582 préstamos en julio, lo que supone un 7,1% más que en el mismo mes de 2025, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta manera, la comunidad vuelve a datos positivos, después de que en junio las hipotecas bajasen un 7,26%, con 1.418 unidades. La cifra registrada en Galicia contrasta con los datos nacionales, que cayeron en julio casi un 3,5%, con 43.372 hipotecas.

El importe total de las hipotecas sobre viviendas en Galicia subió hasta superar los 219,6 millones de euros, un 19,7% más, mientras que en el total de España este aumento fue del 7%, con más de 7.841 millones.

La mayor caída

A nivel nacional, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas bajó un 3,5% en julio respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 43.372 préstamos, lo que supone su mayor caída desde junio de 2024.

Con el retroceso interanual de julio, la firma de hipotecas sobre viviendas retoma los descensos después de que en junio experimentase un avance del 10,8%.

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El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en julio en el 3,01%, por encima del 2,96% de junio y una cifra que no alcanzaba desde enero de 2025, ya que logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años.

Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 26 años en el séptimo mes del ejercicio. El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 10,9% interanual en julio, hasta los 180.785 euros, el más elevado de la historia, mientras que el capital prestado aumentó un 7%, hasta superar los 7.841 millones de euros.

Un tercio variables

Algo más de un tercio de las hipotecas sobre viviendas, en concreto el 37,7%, se constituyó en julio a tipo variable, mientras que el 62,3% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,97% para las hipotecas de tipo variable y del 3,03% para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (julio sobre junio), las hipotecas bajaron un 5,5% y el capital prestado disminuyó un 4,2%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda avanzó un 1,4% respecto al mes previo. En los siete primeros meses del año, el número de hipotecas sobre viviendas subió un 5,4%, con avances del 15,8% en el capital prestado y del 9,9% en el importe medio de los préstamos concedidos.

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El consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, adelantó que de cara al próximo año la entidad financiera que dirige prevé una caída en el crecimiento del crédito hipotecario debido al alza de precios de la vivienda y el repunte de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), para el que el mercado descuenta ya hasta cuatro subidas adicionales, lo que llevaría las tasas hasta el 3,5%.

“Creo que nos acercamos a un problema de asequibilidad y también influye el hecho de que los tipos de interés actuales y los de largo plazo estén más altos. De cara al año que viene vamos a ver una desaceleración en el crecimiento –de prestamos a la vivienda–, porque hay mucha gente que querría comprar casa, pero no llegan a los precios actuales desafortunadamente”, remarcó el banquero durante su intervención en el foro ‘Encuentro Financiero XVII’ organizado por KPMG y ‘Expansión’.

Consumo

No obstante, el CEO de la firma puso en valor el desarrollo en las otras dos categorías de crédito, consumo y empresas, que impulsan el alza de la financiación concedida por el grupo. En este sentido, el directivo destacó que el crecimiento del consumo está aumentando entre un 11 y un 12% interanual.

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“Quizá el ratio sea algo menor en los próximos meses, pero creemos que estará por encima del 10%”, ha calculado Gortázar, quien ha especificado que de cara al año que viene “puede moderarse un poco”. No obstante, el ejecutivo ha augurado que en la visión de largo plazo, el crédito al consumo todavía “tiene margen de recorrido” gracias a la “fuerza y confianza” que presenta.