La Xunta acusa al Gobierno de "estar muy lejos" de financiar el 50% de la dependencia: "Estamos cansados de anuncios"

Dos personas mayores se toman de la mano Archivo El Ideal Gallego

La Xunta ha acusado al Gobierno central de "estar muy lejos" de financiar el 50% del coste de la dependencia en la Comunidad, tal y como exige la ley. "Estamos cansados de anuncios", ha subrayado.

La Consellería de Política Social ha respondido a las declaraciones realizadas por la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, en la Cadena SER, en las que instó al Gobierno autonómico a utilizar los fondos adicionales para reducir las listas de espera en dependencia y no "hacer caja" con ellos. Además, indicó que el Ejecutivo central calcula transferir un total de 270 millones de euros hasta 2027 con este fin.

Al respecto, el Gobierno autonómico ha lamentando que estas afirmaciones "confirman algo que ya llevan tiempo advirtiendo": que el Gobierno central "estará muy lejos" de financiar en Galicia el 50% del coste de la dependencia.

El Gobierno cree que hay recursos para poner fin a la espera en dependencia Más información

En este sentido, han señalado que en 2025, el último ejercicio cerrado hasta esta fecha, el Gobierno central incrementó su deuda con Galicia y con las personas dependientes gallegas en 250 millones de euros, lo que provocó que la deuda total con la Comunidad Autónoma superase los 3.000 millones de euros.

"Estamos cansados ya de los anuncios del Gobierno de Sánchez, pero la realidad hasta hoy, cuando hablamos de cifras, es que reducen cada año su aportación a Galicia, pasando del 34,9 % en 2024 al 32,9 % en 2025", han expuesto.

La Xunta pone en duda que el Gobierno vaya a financiar el 50% de la dependencia: "No nos creemos nada" Más información

El Gobierno gallego ha enfatizado que los anuncios sobre financiación "hay que convertirlos en realidades" y, para ello, "nada mejor que aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que llevan años prorrogados", lo que causa un "evidente perjuicio a todos los españoles".

Igualmente, han reiterado que seguirán reclamando que las personas con discapacidad reconocida mediante su grado de dependencia puedan disfrutar de beneficios fiscales, algo de lo que el Gobierno central "las priva" con su modificación de la Ley de Dependencia.