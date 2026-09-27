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Galicia

El PP exige al Gobierno que revise las ayudas al sector agrícola y pesquero por la "fuerte subida" del gasóleo

Europa Press
27/09/2026 23:45
Un barco en el mar 
Archivo El ideal Gallego 
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El PP llevará al Congreso y al Senado una iniciativa para exigir al Gobierno de España ayudas de emergencia al sector agrícola y pesquero ante "la fuerte subida" del gasóleo y de los fertilizantes. Así lo ha explicado el diputado gallego en el Congreso, Francisco Conde, durante una visita a una explotación ganadera en O Saviñao (Lugo), la Ganadería Teijeiro y Rodríguez SC.

Durante la visita ha estado acompañado por el alcalde, Carlos Armesto, y los diputados lucenses Jaime De Olano y Cristina Abades, la portavoz de Agricultura, Pesca y Alimentación del Grupo Popular en el Congreso, Rosa Quintana, y el portavoz de Pesca en el Senado, Manuel Ruiz y el senador lucense José Manuel Balseiro.

En concreto, el PP propone articular un nuevo Plan de Ayudas de Emergencia para compensar la subida de los costes energéticos, del gasóleo y de los fertilizantes. En ese sentido, ha exigido al Gobierno que utilice todo el margen de actuación que permite la Unión Europea.

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Conde ha calificado de "imprescindible" revisar al alza las ayudas al gasóleo y se ha mostrado crítico con la posibilidad de retirarlas de forma gradual "toda vez que las circunstancias que motivaron estas ayudas no cambiaron. Es más, la situación cada vez va a peor".

El PP también ha exigido al Gobierno la sustitución del sistema actual de ayudas por uno "más ágil" en el que el agricultor o el pescador no tenga que adelantar dinero. Con todo, las medidas propuestas por el Partido Popular buscan que la subida de los costes de producción "no dejen a ningún agricultor sin sembrar o abandone su explotación, ni que los pescadores se vean obligados a dejar de faenar".

Asimismo, ha exigido la convocatoria "urgente" de la Mesa Nacional de la Sequía para dar respuestas al sector ante la escasez generalizada de lluvias que también está afectando al sector agroganadero gallego.

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