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Galicia

Román Rodríguez defiende el Pacto por la Lengua y considera que las críticas del BNG evidencian que el acuerdo "acertó"

Europa Press
25/09/2026 17:29
El conselleiro de Educación Román Rodríguez presentó este martes el nuevo modelo de webs para los centros educativos de Galicia
El conselleiro de Educación Román Rodríguez
EFE/ Xoán Rey
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El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, ha defendido el contenido del Pacto por la Lengua ante las críticas formuladas por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y ha asegurado que la reacción de esta formación constituye, a su juicio, un indicio de que el acuerdo alcanzado "es acertado".

Rodríguez ha calificado de "violencia política" y de "radical" la posición expresada por el BNG respecto al pacto y sostiene que se trata, en su opinión, del "mejor indicador" de que el acuerdo va en la dirección adecuada.

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El conselleiro ha contrapuesto el modelo recogido en el pacto a la apuesta por la inmersión lingüística que ha atribuido al BNG. Según ha explicado este viernes durante la visita que ha realizado a Lugo para la firma de dos convenios para facilitar prácticas en FP en instalaciones municipales, el acuerdo alcanzado apuesta por el "equilibrio lingüístico" y por la "igualdad de competencias" entre el gallego y el castellano, además de por la estabilidad y por el futuro.

Rodríguez ha incidido especialmente en la importancia de la estabilidad y ha defendido que el pacto establece un marco que permite avanzar en materia lingüística desde esos principios. "Creo que el mejor indicador de que se acertó es la reacción tan violenta del Bloque Nacionalista Galego", ha concluido.

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