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Galicia

La Xunta activa la unidad de investigación para esclarecer el incendio de Calvos de Randín

Efe
25/09/2026 18:28
El incendio forestal de Calvos de Randín (Ourense) ha quemado 250 hectáreas, según las últimas estimaciones
El incendio forestal de Calvos de Randín (Ourense) ha quemado 460 hectáreas, según las últimas estimaciones
EFE/ Brais Lorenzo
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La Xunta de Galicia ha anunciado la activación de la unidad de investigación de incendios forestales (UIFO) para "esclarecer las causas y circunstancias" del incendio forestal de Calvos de Randín, parroquia de Randín, que ha arrasado ya 460 hectáreas.

En un comunicado, la Consellería do Medio Rural ha explicado que estas actuaciones se extenderán "por lo menos durante todo el fin de semana" y que agentes de la unidad especializada se encuentran ya trabajando sobre el terreno, con el apoyo de drones, para realizar las inspecciones y análisis de los indicios a fin de intentar determinar el origen del fuego.

Incendio forestal en el municipio ourensano de Calvos de Randín

El incendio forestal de Calvos de Randín ha quemado 250 hectáreas

Más información

Según detalla el departamento autonómico, las actuaciones incluyen la revisión de los posibles puntos de inicio, el estudio de imágenes disponibles y el refuerzo de la presencia de los equipos de investigación.

Para controlar el incendio, que se inició el jueves a las 13.36 horas y que afecta a una superficie provisional de 460 hectáreas, han participado seis técnicos, 37 agentes, 39 brigadas y 24 motobombas, así como cinco helicópteros y once aviones.

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