La red eléctrica de Galicia tendrá 10 subestaciones más y ganará 1,6 gigavatios de capacidad hasta 2030

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ante los medios Xoán Rey (Efe)

La red eléctrica de Galicia contará hasta 2030 con 10 nuevos parques de subestaciones y 208 kilómetros más de líneas -un 22% más que en la propuesta original-, con 44 posiciones nuevas. Además, gana 1,6 gigavatios adicionales a la capacidad disponible, previstos para actividades industriales con atención a la producción de hidrógeno y fábricas del sector de la automoción.

Este aumento de capacidad también atenderá a la vivienda y a la electrificación de puertos, especialmente el de A Coruña. De hecho, la reconfiguración del puerto coruñés tiene la consideración de preferente, así como las actuaciones destinadas a maximizar la interfaz transporte-distribución por todo el territorio y la incorporación de equipos que mejoran la estabilidad del sistema.

Con relación a la generación renovable y el almacenamiento, las redes se refuerzan para que puedan canalizar más de 5 gigavatios, incluidas centrales hidroeléctricas de bombeo, así como flujos derivados de la mayor interconexión con Portugal.

Junto a esto, las actuaciones sobre infraestructuras existentes alcanzan los 579 kilómetros de tendidos.

Lorenzana apela a la eficiencia energética durante su visita a Aúna Partner Days 2026 Más información

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha avanzado el resultado de la nueva propuesta de planificación de electricidad hasta 2030 en Galicia tras la alegaciones de la Xunta, en un encuentro este viernes con la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.

"El Gobierno plantea un significativo refuerzo y renovación de las infraestructuras eléctricas gallegas para atender nuevas necesidades ligadas a la transición energética, especialmente en aquellas zonas donde se esperan más inversiones y más desarrollos industriales. Esta planificación, ligada a una inversión histórica de 17.000 millones de euros en todo el Estado, prepara Galicia para aprovechar al máximo una de las revoluciones de nuestro tiempo", afirma Groizard.

Este encuentro con el Gobierno gallego, en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica en Madrid, se produce tras analizar las 2.566 alegaciones recibidas durante la fase de audiencia. Forma parte de una ronda de contactos con las comunidades autónomas para exponer esta propuesta.

Posteriormente, el documento se remitirá a la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados y al Consejo de Ministros.