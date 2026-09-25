Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

La red eléctrica de Galicia tendrá 10 subestaciones más y ganará 1,6 gigavatios de capacidad hasta 2030

El aumento atenderá a la electrificación de puertos, especialmente el de A Coruña

Europa Press
25/09/2026 18:22
Lorenzana anuncia el archivo del proyecto de Altri ayer ante los medios
La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ante los medios
Xoán Rey (Efe)
beowner620V2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La red eléctrica de Galicia contará hasta 2030 con 10 nuevos parques de subestaciones y 208 kilómetros más de líneas -un 22% más que en la propuesta original-, con 44 posiciones nuevas. Además, gana 1,6 gigavatios adicionales a la capacidad disponible, previstos para actividades industriales con atención a la producción de hidrógeno y fábricas del sector de la automoción.

Este aumento de capacidad también atenderá a la vivienda y a la electrificación de puertos, especialmente el de A Coruña. De hecho, la reconfiguración del puerto coruñés tiene la consideración de preferente, así como las actuaciones destinadas a maximizar la interfaz transporte-distribución por todo el territorio y la incorporación de equipos que mejoran la estabilidad del sistema.

Con relación a la generación renovable y el almacenamiento, las redes se refuerzan para que puedan canalizar más de 5 gigavatios, incluidas centrales hidroeléctricas de bombeo, así como flujos derivados de la mayor interconexión con Portugal.

Junto a esto, las actuaciones sobre infraestructuras existentes alcanzan los 579 kilómetros de tendidos.

Lorenzana saluda a uno de los expositores de la feria de ExpoCoruñaExpo CoruÃ±a.Lorenzana visita el AÃºna Partner Days 2026.

Lorenzana apela a la eficiencia energética durante su visita a Aúna Partner Days 2026

Más información

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha avanzado el resultado de la nueva propuesta de planificación de electricidad hasta 2030 en Galicia tras la alegaciones de la Xunta, en un encuentro este viernes con la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.

"El Gobierno plantea un significativo refuerzo y renovación de las infraestructuras eléctricas gallegas para atender nuevas necesidades ligadas a la transición energética, especialmente en aquellas zonas donde se esperan más inversiones y más desarrollos industriales. Esta planificación, ligada a una inversión histórica de 17.000 millones de euros en todo el Estado, prepara Galicia para aprovechar al máximo una de las revoluciones de nuestro tiempo", afirma Groizard.

Este encuentro con el Gobierno gallego, en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica en Madrid, se produce tras analizar las 2.566 alegaciones recibidas durante la fase de audiencia. Forma parte de una ronda de contactos con las comunidades autónomas para exponer esta propuesta.

Posteriormente, el documento se remitirá a la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados y al Consejo de Ministros.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Panorámica del centro multiusos de BastiagueiroEl multiusos de Bastiagueiro afronta la ultima fase de la obra para inaugurarse en diciembreLos trabajos de urbanización del entorno y la ampliación del parking costarán 800.000 euros

PSOE y PP de Oleiros piden un pleno para abordar el "escándalo" de la plaza de director del multiusos
Redacción
MADRID, 22/09/2026.- La vecina de 87 años, Maricarmen Abascal (i), acompañada por representantes del movimiento vecinal ´Inquilinas de Madrid´, se han concentrado este martes en la madrileña calle de Alcalde Sainz de Baranda ante el intento de desahucio de su vivienda situada en la madrileña calle Alcalde Sainz de Baranda. EFE / Nahia Peciña.

Urbagestión plantea al Ayuntamiento una propuesta para que Maricarmen vuelva a su vivienda
EFE
Un usuario deposita residuos en un punto limpio

El Consorcio As Mariñas blindará sus ocho puntos limpios con un nuevo sistema de alarmas
Redacción
La diputada del PP muestra a los medios un bote de gas pimienta que ha enseñado en el Congreso

La Mesa del Congreso estudiará el martes si expedienta y suspende a la diputada que llevó un bote de gas pimienta
Europa Press