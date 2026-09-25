Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

La Mesa del Congreso estudiará el martes si expedienta y suspende a la diputada que llevó un bote de gas pimienta

Europa Press
25/09/2026 18:33
La diputada del PP muestra a los medios un bote de gas pimienta que ha enseñado en el Congreso
La diputada del PP muestra a los medios un bote de gas pimienta que ha enseñado en el Congreso
EFE
beowner620V2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Mesa del Congreso tiene previsto estudiar el próximo martes si abre un expediente, que podría acabar en su suspensión temporal como diputada, a la portavoz del PP en la Comisión de Interior, Ana Vázquez que mostró un bote de gas pimienta el pasado miércoles en el hemiciclo.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias uno de los puntos del orden del día de órgano de gobierno de la institución, donde el PSOE y Sumar tienen mayoría, prevé la discusión sobre un eventual acuerdo para la aplicación del artículo 101 del Reglamento del Congreso.

Ese fue el precepto que invocó la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, cuando reprendió a Vázquez por haber exhibido el citado bote durante una pregunta dirigida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para echarle en cara que, según ella, los menores en Ceuta están recurriendo a estos instrumentos para defenderse desde la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta el pasado mes de julio.

La diputada del PP Ana Belén Vázquez muestra un bote de gas pimienta

Polémica en el Congreso: expulsada una diputada gallega del PP por llevar un espray de gas pimienta

Más información

"Invocado por la Presidencia de la Cámara el artículo 101 del Reglamento del Congreso en la sesión del pasado día 23 de septiembre de 2026 en relación con el comportamiento de una señora diputada, corresponde a la Mesa, en su caso, formular propuesta en relación con el inicio del procedimiento para proceder a la suspensión temporal en su condición de diputada al amparo de lo dispuesto en el citado artículo", reza el orden del día de la Mesa.

Armengol mencionó este artículo, que impide exhibir armas en sede parlamentaria, para pedir a la diputada que saliera del Salón de Plenos y entregara a la Policía un objeto que está recogido como tal en Registro de Armas.

Votación en sesión secreta 

En concreto, este precepto reglamentario contempla la suspensión temporal de la condición de diputado de quien "portare armas dentro del recinto parlamentario", una decisión que, en todo caso, debe ser adoptada por el Pleno en sesión secreta.

Fuentes parlamentarias precisan que, en el caso de imponerse una sanción a Ana Vázquez, esta podría ir desde el apercibimiento hasta la suspensión temporal en su condición de diputada. Y si la Mesa considerase que su comportamiento fuera constitutivo de delito, la deberá pasar "el tanto de culpa" al órgano judicial competente.

La diputada del PP Ana Belén Vázquez muestra un bote de gas pimienta

El PP defiende que el espray de pimienta que llevó la diputada gallega Ana Vázquez al Congreso visibiliza el miedo de las ceutíes

Más información

Tras dos llamadas al orden de Armengol y el aviso de que una tercera supondría su expulsión del resto de la sesión plenaria, Vázquez salió del hemiciclo, pero no fue directamente a entregar el bote a la Policía, sino que, pese a que había afirmado que estaba vacío, se lo entregó a un trabajador del Grupo Popular para que se asegurara de que no quedaban restos de su contenido.

Poco después la Policía precintó varias dependencias del Congreso, incluyendo una de las cafeterías, al detectarse gas pimienta procedente supuestamente de un spray vaciado en un baño, y varias personas tuvieron que ser atendidas por los servicios médicos de la Cámara.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Panorámica del centro multiusos de BastiagueiroEl multiusos de Bastiagueiro afronta la ultima fase de la obra para inaugurarse en diciembreLos trabajos de urbanización del entorno y la ampliación del parking costarán 800.000 euros

PSOE y PP de Oleiros piden un pleno para abordar el "escándalo" de la plaza de director del multiusos
Redacción
MADRID, 22/09/2026.- La vecina de 87 años, Maricarmen Abascal (i), acompañada por representantes del movimiento vecinal ´Inquilinas de Madrid´, se han concentrado este martes en la madrileña calle de Alcalde Sainz de Baranda ante el intento de desahucio de su vivienda situada en la madrileña calle Alcalde Sainz de Baranda. EFE / Nahia Peciña.

Urbagestión plantea al Ayuntamiento una propuesta para que Maricarmen vuelva a su vivienda
EFE
Un usuario deposita residuos en un punto limpio

El Consorcio As Mariñas blindará sus ocho puntos limpios con un nuevo sistema de alarmas
Redacción
La diputada del PP muestra a los medios un bote de gas pimienta que ha enseñado en el Congreso

La Mesa del Congreso estudiará el martes si expedienta y suspende a la diputada que llevó un bote de gas pimienta
Europa Press