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Galicia

Rueda lamenta el desahucio de Maricarmen, pero argumenta que es una decisión judicial: "Es aplicación de la ley"

Europa Press
24/09/2026 17:49
Alfonso Rueda, en el foro Forbes Economic Summit 2026, este jueves
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EFE
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El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha reconocido este jueves que no le gustaron las imágenes del desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que vivía desde hace 70 años en el barrio de Retiro de Madrid, aunque ha defendido que se trata de una "decisión judicial".

"Es aplicación de una ley que, por cierto, el PSOE lleva ocho años gobernando y podía haber cambiado todo eso y no lo hizo", ha proclamado Rueda en declaraciones a los periodistas antes de participar en el 'Forbes Economic Summit 2026'.

Al respecto, Rueda ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por culpar a la oposición de estas situaciones, "en vez de intentar solucionarlo".

MADRID, 22/09/2026.- La vecina de 87 años, Maricarmen Abascal (i), acompañada por representantes del movimiento vecinal ´Inquilinas de Madrid´, se han concentrado este martes en la madrileña calle de Alcalde Sainz de Baranda ante el intento de desahucio de su vivienda situada en la madrileña calle Alcalde Sainz de Baranda. EFE / Nahia Peciña.

Maricarmen, la mujer desahuciada de 87 años, sigue en el hospital "en observación"

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En el caso concreto del desahucio de Maricarmen, el presidente de la Xunta de Galicia ha dicho que "cada uno puede tener su opinión" ante "reacciones más o menos proporcionadas", aunque ha opinado que una parte de la solución puede pasar por "construir vivienda y dar seguridad a los propietarios".

Y ante el decreto que está preparando el Gobierno sobre vivienda, Rueda cree que debe ser una norma "proactiva" para conseguir que "el problema de la vivienda sea un poquito menos problema", insistiendo en que debe incluir la construcción de casas y seguridad jurídica para los propietarios.

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