PPdeG e PSdeG asinan un acordo histórico para actualizar o Plan Xeral de Normalización do Galego
O pacto incorpora seis modificacións ao documento inicial e oito acordos complementarios, con medidas en educación, cultura, tecnoloxía e medios de comunicación
O portavoz do Grupo Popular no Parlamento de Galicia, Alberto Pazos, puxo este xoves en valor o acordo acadado entre o Grupo Popular e o Grupo Socialista para actualizar o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, un pacto que cualificou de “fito histórico” para o Parlamento, para a política galega e, especialmente, para o conxunto da sociedade.
Pazos salientou que “en Galicia, a lingua nunca foi motivo de confrontación” e lembrou que o proceso para actualizar o Plan Xeral partiu dunha proposta elaborada tras un amplo proceso de participación social. O documento foi trasladado aos grupos parlamentarios o pasado mes de xullo, despois dun traballo que contou con once comisións de traballo, máis de 130 expertos, máis de 400 contactos con particulares, entidades e institucións e máis de 1.400 achegas recollidas e analizadas.
Segundo explicou o portavoz popular, este proceso trasladou á Cámara “un mandato claro do conxunto da sociedade galega”: converter a sintonía social existente arredor da lingua nun gran pacto político.
Alberto Pazos destacou que o Grupo Popular asumiu desde o primeiro momento esa encomenda apostando “polo diálogo, o consenso e a vontade de escoita” co resto das formacións políticas.
Neste sentido, puxo en valor o traballo desenvolvido durante as últimas semanas co Grupo Socialista e con Democracia Ourensana, a través de diversas xuntanzas nas que se procuraron puntos de encontro ata facer posible o acordo asinado hoxe.
A sinatura tivo lugar na Sala Rosalía do Parlamento de Galicia, un espazo que, segundo Pazos, simboliza o espírito do pacto. “Non hai mellor lugar nin mellor simbolismo para asinar este acordo que o espazo que leva o nome da muller que mellor representa a dignidade do noso idioma”, afirmou. Desde a Cámara galega, o portavoz popular quixo trasladar unha mensaxe de unidade: “O galego é o fogar común que nos une”.
Medidas concretas
O acordo asinado supón o refrendo dunha ampla maioría parlamentaria ao Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega e incorpora seis modificacións sobre as preto de 700 medidas contempladas no Plan Xeral, así como oito acordos complementarios que pretenden adaptar a folla de ruta da lingua galega á realidade social e tecnolóxica dos próximos anos.
No ámbito educativo, un dos principais acordos permitirá introducir axustes no decreto do plurilingüísimo para posibilitar que as materias científicas tamén poidan impartirse en galego, mantendo sempre o equilibrio lingüístico entre as dúas linguas oficiais e, no caso dos centros plurilingües, entre as tres linguas correspondentes.
Deste xeito, serán os propios centros, dentro do seu proxecto lingüístico, os que poderán decidir voluntariamente que lingua empregar nos diferentes bloques de materias. Por exemplo, en Primaria poderán manter a distribución actual entre Ciencias Sociais e Naturais e Matemáticas ou intercambiar as linguas empregadas en cada bloque.
O obxectivo, explicou Pazos, non é establecer unha distribución prefixada, senón garantir o equilibrio lingüístico entre as linguas. Estes cambios serán incorporados, co consenso dos grupos, á próxima Lei de Acompañamento aos Orzamentos de 2027 e, unha vez completados os trámites necesarios, poderán aplicarse a partir do curso 2028/2029.
No ámbito da transparencia, o acordo establece tamén a celebración dunha comparecencia anual no Parlamento de Galicia para facer seguimento e avaliar o desenvolvemento do Plan Xeral de Normalización Lingüística.
O pacto contempla igualmente novas actuacións no eido cultural e tecnolóxico. Entre elas figura a solicitude de ampliación dos contidos en galego en RTVE Play, así como novas medidas de apoio ás industrias editorial e audiovisual e un novo plan de fomento da lectura.
Tamén se aposta por avanzar no desenvolvemento de ferramentas tecnolóxicas en galego e no impulso da Lei Paz Andrade, ademais de promover un maior uso do idioma nos medios de comunicación.
Todas estas actuacións estarán acompañadas dun incremento de 1,5 millóns de euros no orzamento destinado á lingua galega.
Para o portavoz do Grupo Popular, o conxunto destas medidas, que deberán activarse antes de que remate 2027, representa unha mostra de que “cando hai vontade e un propósito de país, somos quen de traballar por riba de intereses partidistas polo futuro de Galicia, dos galegos e da nosa lingua”.
Pazos agradeceu publicamente a “altura de miras” demostrada polo Grupo Socialista durante as últimas semanas e destacou que a sinatura do acordo evidencia que “a estabilidade de Galicia constrúese desde a moderación e o entendemento”.
O portavoz popular recoñeceu expresamente o traballo dos representantes do Grupo Parlamentario Popular, Carmen Pomar e José Luis Ferro, así como o de Longueira e Bouza, pola súa contribución ao achegamento de posicións durante o proceso de negociación, así como a contribución e o compromiso para acadar este acordo do secretario xeral da Lingua, Valentín García e do máximo responsable da área de Cultura, Lingua e Xuventude do Goberno galego, José López. Tamén agradeceu a disposición do secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, para traballar en beneficio da lingua galega.
Do mesmo xeito, Pazos tivo palabras de agradecemento para Democracia Ourensana, pola súa “disposición desde o primeiro minuto” e pola súa “vontade construtiva” ao longo de todo o proceso, e confirmou o apoio da formación ao Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega.
Folla de ruta
O portavoz popular lamentou que o acordo non puidese ser unánime como o acadado no Plan anterior, ao non contar co apoio de todas as formacións parlamentarias. Con todo, subliñou que o resultado é “un texto fortalecido” e un acordo transversal que “recolle a sensibilidade dunha ampla maioría”.
“Afortunadamente hai un entendemento histórico de tres partes que lamentablemente non foi unánime pola negativa de quen decidiu auto excluírse, un grupo político que preferiu darlle as costas a un mandato social evidente e dicirlle non á concordia que a rúa pedía coa máxima naturalidade”, indicou o deputado popular.
Pazos destacou que o documento mantén intacto o “corazón da proposta inicial” e consolida unha folla de ruta para a próxima década, con preto de 700 medidas centradas especialmente nos ámbitos nos que se considera necesario reforzar a transmisión da lingua: as novas xeracións, as persoas nacidas fóra de Galicia e aquelas que non contan con transmisión familiar do galego, así como os novos modelos de comunicación dixital e tecnolóxica.
“Dous meses despois de iniciar este camiño, podemos dicir con orgullo que fixemos posible o que Galicia nos pedía”, afirmou.
Finalmente, Alberto Pazos asegurou que Galicia contará cun Plan Xeral de Normalización Lingüística actualizado, adaptado á realidade social do país e respaldado por un amplísimo consenso político, cunha folla de ruta destinada a afrontar con garantías a transmisión da lingua ás novas xeracións.
“Temos que asegurar, como dicía Álvaro Cunqueiro, mil primaveras máis para a lingua galega”, concluíu.