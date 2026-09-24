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Galicia

Pontón acusa al PP de "trabajar contra la universidad pública" y reclama financiación

Anuncia iniciativas para "endurecer" los requisitos para la implantación de las privadas

Agencias
24/09/2026 16:48
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 03/06/2024.- La portavoz del BNG, Ana Pontón, durante el pleno del Parlamento de Galicia, hoy miércoles en Santiago de Compostela. EFE/Lavandeira jr
La portavoz del BNG, Ana Pontón, durante un pleno del Parlamento de Galicia
EFE
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La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha acusado al PPdeG de "trabajar contra la univesidad pública" y ha reclamado financiación para las universidades de A Coruña, Vigo y Santiago, tras una reunión con el rector de la universidad coruñesa, Ricardo Cao.

Así lo ha expuesto tras una reunión con este último y en unas manifestaciones en las que ha apelado a una defensa "a ultranza de la universidad pública porque es un pilar fundamental para el desarrollo económico, social y cultural".

"Cuanta más universidad, más futuro vamos a tener en Galicia y nos preocupa que en este momento tengamos a un gobierno del PP que está trabajando en contra de la universidad pública y que está deteriorando nuestro sistema educativo".

"Vemos como tenemos un sistema universitario que está infrafinanciado, tenemos una universidad pública que recibe menos recursos de los que se necesitan", ha reiterado. "En el año 2026, cien millones de euros menos que en 2009", ha señalado para acusar al PP de "deteriorar los servicios públicos para ponerle una alfombra roja a la universidad privada".

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"Lo vemos de una manera escandalosa cuando se le permite a una universidad privada saltarse la ley, duplicando titulaciones que ya existen y haciéndolo en unas condiciones que no se garantiza realmente una universidad que tenga calidad", ha incidido para acusar al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de "atacar a la universidad".

"Cuestiona que están ejecutando recursos públicos diciendo que hacen falta auditorías externas que ya se hacen, lo que quieren hacer es deteriorar la imagen pública de la universidad y no les importa mentir como hicieron estos días atacando la universidad y cuestionando su autonomía, que es un pilar básico", ha criticado.

Iniciativas

Por otra parte, ha avanzado que el BNG ultima una proposición no de ley del Sistema Universitario Gallego para blindar, ha señalado, su financiación y endurecer los requisitos para la implantación de universidades privadas con el objetivo de evitar que se hagan pasar por universidades "chiringuitos privados en los que se acaban repartiendo títulos".

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En las próximas semanas, ha manifestado que presentarán un documento que busca "afianzar una financiación para las universidades públicas". "Es una garantía para la igualdad en el acceso universitario", ha indicado en unas declaracioness en las que ha insistido en que hay que "endurecer los criterios para la instalación de nuevas universidades privadas".

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