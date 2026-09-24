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Galicia

Lalín rinde homenaje a Fernando Ónega con una calle con su nombre

Europa Press
24/09/2026 19:44
Imagen de archivo del periodista gallego
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Europa Press
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El alcalde de Lalín (Pontevedra), José Crespo, ha anunciado que el Ayuntamiento inaugurará el próximo domingo, 4 de octubre, a las 17.30 horas, la Rúa Fernando Ónega, ubicada frente a la entrada principal del Mercadona, en "uno de los espacios de mayor visibilidad del núcleo urbano".

El acto contará con la presencia de sus hijos Cristina, Fernando y Sonsoles Ónega, así como de su viuda Ángela Rodrigo, que se desplazarán a Lalín para participar en este homenaje con el que se quiere "rendir gratitud y perpetuar la memoria de una persona que mantuvo durante décadas una estrecha vinculación con Lalín".

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Crespo invita a todos los vecinos a participar en este "acto de gratitud a Fernando Ónega, con el que se le da el nombre de una de las más destacadas calles lalinenses" y, especialmente, invita "a todos aquellos lalinenses que conocieron a Fernando, que lo admiraban o que simplemente le quieran expresar su cariño a su familia".

"Queremos que sea un homenaje de Lalín a una persona que ejerció de lalinense allí donde estuvo y que llevó siempre el nombre de nuestro pueblo con enorme orgullo", ha trasladado.

Este acto es también una oportunidad para que los vecinos puedan acompañar y saludar su familia en un homenaje "sencillo", pero "emotivo". La inauguración estará amenizada por la actuación de Os Dezas de Moneixas, que pondrán el acompañamiento musical al homenaje.

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