Lalín rinde homenaje a Fernando Ónega con una calle con su nombre

Imagen de archivo del periodista gallego Europa Press

El alcalde de Lalín (Pontevedra), José Crespo, ha anunciado que el Ayuntamiento inaugurará el próximo domingo, 4 de octubre, a las 17.30 horas, la Rúa Fernando Ónega, ubicada frente a la entrada principal del Mercadona, en "uno de los espacios de mayor visibilidad del núcleo urbano".

El acto contará con la presencia de sus hijos Cristina, Fernando y Sonsoles Ónega, así como de su viuda Ángela Rodrigo, que se desplazarán a Lalín para participar en este homenaje con el que se quiere "rendir gratitud y perpetuar la memoria de una persona que mantuvo durante décadas una estrecha vinculación con Lalín".

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Crespo invita a todos los vecinos a participar en este "acto de gratitud a Fernando Ónega, con el que se le da el nombre de una de las más destacadas calles lalinenses" y, especialmente, invita "a todos aquellos lalinenses que conocieron a Fernando, que lo admiraban o que simplemente le quieran expresar su cariño a su familia".

"Queremos que sea un homenaje de Lalín a una persona que ejerció de lalinense allí donde estuvo y que llevó siempre el nombre de nuestro pueblo con enorme orgullo", ha trasladado.

Este acto es también una oportunidad para que los vecinos puedan acompañar y saludar su familia en un homenaje "sencillo", pero "emotivo". La inauguración estará amenizada por la actuación de Os Dezas de Moneixas, que pondrán el acompañamiento musical al homenaje.