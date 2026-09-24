Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

La Xunta espera la llegada de los menores de Ceuta mientras carga de nuevo contra la actuación del Gobierno

Europa Press
24/09/2026 16:01
La conselleira de Política Social, Fabiola García, en una presentación en Santiago de Compostela
La conselleira de Política Social, Fabiola García, en una presentación en Santiago de Compostela
EFE
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha indicado este jueves que la Xunta aún está a la espera de la llegada de los ocho menores procedentes de Ceuta que serán acogidos en la comunidad, al tiempo que ha vuelto a cargar contra la actuación del Gobierno central y las "informaciones contradictorias".

A preguntas de los medios, la conselleira ha indicado que "está previsto" que los menores "lleguen estos días" y que la Xunta "buscará un recurso asistencial para darles esa atención".

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez

Sánchez resalta en la ONU la españolidad de Ceuta y su respuesta a la crisis migratoria

Más información

A renglón seguido, ha dicho que la Xunta "echa de menos una mayor coordinación, una mayor planificación y un mayor diálogo por parte del Gobierno de España", ya que, "tras dos meses desde que sucedió la invasión", aún no hay "ningún tipo de comunicación oficial".

Lo único que recibimos son informaciones contradictorias, declaraciones del presidente Sánchez diciendo que todos los adolescentes que están en estos momentos en Ceuta van a volver a Marruecos, mientras su ministra, en cambio, da otro tipo de información y dice que se van a repartir", ha criticado Fabiola García.

La conselleira ha pedido al Gobierno "que aclare que va a hacer" y si los menores "se repartirán" entre todas las comunidades o "van a voler a dejar fuera a las comunidades autónomas donde gobiernan sus socios".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La alcaldesa, Inés Rey, este viernes

Inés Rey reitera su petición de gestión de fondos estatales para vivienda
Europa Press
MADRID, 22/09/2026.- La vecina de 87 años, Maricarmen Abascal (i), acompañada por representantes del movimiento vecinal ´Inquilinas de Madrid´, se han concentrado este martes en la madrileña calle de Alcalde Sainz de Baranda ante el intento de desahucio de su vivienda situada en la madrileña calle Alcalde Sainz de Baranda. EFE / Nahia Peciña.

Maricarmen, la mujer desahuciada de 87 años, sigue en el hospital "en observación"
EFE
La conselleira de Política Social, Fabiola García, en una presentación en Santiago de Compostela

La Xunta espera la llegada de los menores de Ceuta mientras carga de nuevo contra la actuación del Gobierno
Europa Press
Cátedra R

Presentadas las candidaturas a los Premios Cátedra R en Ciberseguridade, con foco en tecnologías inteligentes aplicadas al negocio
Redacción