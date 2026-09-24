La Xunta espera la llegada de los menores de Ceuta mientras carga de nuevo contra la actuación del Gobierno

La conselleira de Política Social, Fabiola García, en una presentación en Santiago de Compostela EFE

La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha indicado este jueves que la Xunta aún está a la espera de la llegada de los ocho menores procedentes de Ceuta que serán acogidos en la comunidad, al tiempo que ha vuelto a cargar contra la actuación del Gobierno central y las "informaciones contradictorias".

A preguntas de los medios, la conselleira ha indicado que "está previsto" que los menores "lleguen estos días" y que la Xunta "buscará un recurso asistencial para darles esa atención".

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A renglón seguido, ha dicho que la Xunta "echa de menos una mayor coordinación, una mayor planificación y un mayor diálogo por parte del Gobierno de España", ya que, "tras dos meses desde que sucedió la invasión", aún no hay "ningún tipo de comunicación oficial".

Lo único que recibimos son informaciones contradictorias, declaraciones del presidente Sánchez diciendo que todos los adolescentes que están en estos momentos en Ceuta van a volver a Marruecos, mientras su ministra, en cambio, da otro tipo de información y dice que se van a repartir", ha criticado Fabiola García.

La conselleira ha pedido al Gobierno "que aclare que va a hacer" y si los menores "se repartirán" entre todas las comunidades o "van a voler a dejar fuera a las comunidades autónomas donde gobiernan sus socios".