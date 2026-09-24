Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

La Xunta amplía la época de alto riesgo de incendios forestales hasta el 15 de octubre

Ep
24/09/2026 10:44
incendio-3 2.jpg
Incendio forestal en la zona de Nostián
Carlota Blanco
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La Consellería de Medio Rural ha publicado este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución por la que se amplía la época de peligro alto de incendios forestales durante el año 2026 en las fechas comprendidas entre el 1 y el 15 de octubre.

Según informa la Xunta, esta decisión "viene motivada por las actuales condiciones meteorológicas". En este sentido, explica, el pasado 11 de junio se publicó en el DOG la orden que determina la época de peligro alto de incendio, que abarca del 1 de julio al 30 de septiembre.

incendio-3 2.jpg

Movilizadas cuatro dotaciones de Bomberos por un incendio en la zona del vertedero de Nostián

Más información

Esa misma orden, añade, recoge la "posibilidad" de modificar dichas fechas y declarar como peligro alto otras épocas del año, cuando las condiciones meteorológicas u otras circunstancias agraven el riesgo de incendios.

Por lo tanto, Galicia continuará en alto riesgo de incendios hasta el 15 de octubre, "con un operativo que seguirá muy atento y en guardia", recalca.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

El mánager de Dolly Parton pide una orden de alejamiento contra el sobrino de la cantante, que fue el que anunció su muerte
EFE
Los cineastas Javier Calvo y Javier Ambrossi y la actriz Penélope Cruz posan junto al eleco de 'La bola negra' en el Festival de Cine de San Sebastián

'La bola negra' de los Javis y lo nuevo de Brad Pitt encabezan la cartelera de esta semana
EFE
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas

Delcy Rodríguez promete ante la ONU comicios en Venezuela y destaca la relación con Trump
EFE
incendio-3 2.jpg

La Xunta amplía la época de alto riesgo de incendios forestales hasta el 15 de octubre
EP