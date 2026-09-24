La Xunta amplía la época de alto riesgo de incendios forestales hasta el 15 de octubre

Incendio forestal en la zona de Nostián Carlota Blanco

La Consellería de Medio Rural ha publicado este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución por la que se amplía la época de peligro alto de incendios forestales durante el año 2026 en las fechas comprendidas entre el 1 y el 15 de octubre.

Según informa la Xunta, esta decisión "viene motivada por las actuales condiciones meteorológicas". En este sentido, explica, el pasado 11 de junio se publicó en el DOG la orden que determina la época de peligro alto de incendio, que abarca del 1 de julio al 30 de septiembre.

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Esa misma orden, añade, recoge la "posibilidad" de modificar dichas fechas y declarar como peligro alto otras épocas del año, cuando las condiciones meteorológicas u otras circunstancias agraven el riesgo de incendios.

Por lo tanto, Galicia continuará en alto riesgo de incendios hasta el 15 de octubre, "con un operativo que seguirá muy atento y en guardia", recalca.