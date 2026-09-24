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Galicia

La RAG celebra que el pacto PP-PSOE permita "más flexibilidad" del gallego, pero aboga por "una reflexión más profunda"

Europa Press
24/09/2026 19:13
El presidente de la RAG, Enrique Monteagudo
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El presidente de la Real Academia Galega (RAG), Enrique Monteagudo, ha celebrado que el pacto sellado este jueves por PP y PSdeG en el Parlamento avance "hacia una mayor flexibilidad" que requerirá "una reforma del decreto del plurilingüismo", pero ha advertido de que la cuestión del gallego en las aulas "necesitaría una reflexión mucho más profunda sobre los modelos educativos".

Una reflexión que, en opinión de Monteagudo, se debería de dar implicando "no solo al Gobierno gallego", sino también "a todas las fuerzas políticas y con un buen asesoramiento técnico".

Así, el presidente de la RAG ha señalado como "positivo" que las políticas lingüísticas "no sean decididas de manera unilateral" por la Xunta y ha reconocido que sería "deseable" que en el pacto estuviesen todas las fuerzas del arco parlamentario, tras no formar parte del acuerdo el BNG. "Le daría mucha más solidez al acuerdo y mejores posibilidades de respuesta e implicación social", ha manifestado.

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Además, ha puesto en valor que se recoja "una evaluación externa de la aplicación del plan y la colaboración, el diálogo con la Real Academia Galega".

En el ámbito de la educación, Henrique Monteagudo también ha destacado el plan de lectura que se contempla y ve "positivo" que se levante el veto al uso del gallego en las materias científicas.

Por otro lado, ha considerado "relevante" que se comprometa la inspección en el control de la aplicación del uso del gallego en el sistema educativo porque, ha apuntado, "hay una sensación generalizada de que existe cierta laxitud en el cumplimiento de las presiones actuales", en concreto, "en la concertada y en la privada".

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