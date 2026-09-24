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Galicia

La Academia Galega do Audiovisual galardona propuestas de cuatro mujeres en sus Premios María Luz Morales

Europa Press
24/09/2026 19:50
premios
Las ganadoras de la X edición de los Premios María Luz Morales 
Cedida
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La Academia Galega do Audiovisual ha anunciado este jueves los nombres de las personas ganadoras de la décima edición de los Premios María Luz Morales de ensayo y videoensayo sobre el audiovisual.

En esta edición, los cuatro galardones recayeron en propuestas de autoría femenina que abordan cuestiones como la representación de las mujeres lesbianas en el audiovisual gallego, el tratamiento del cuerpo femenino en la pantalla, las relaciones entre ficción audiovisual, trabajo y clase o la presencia del cine en la obra periodística y editorial de María Luz Morales.

La entrega de premios tuvo lugar este jueves en la Diputación de Lugo, en un acto en el que participaron Lucía Veiga, presidenta de la Academia Galega do Audiovisual; Natividade González, diputada de Cultura de la Diputación de A Coruña; Marcos Vázquez, director de Cultura de la Diputación de Ourense; Iria Castro, diputada responsable del Área de Cultura, Patrimonio Histórico Artístico y Normalización Lingüística de la Diputación de Lugo y las integrantes del jurado Aldara Pagán y Finocha Formoso.

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Durante su intervención, Lucía Veiga ha puesto en valor la trayectoria de estos premios, que desde hace diez ediciones buscan fomentar la investigación, la reflexión y la creación en torno al audiovisual, tanto gallego como internacional, a través de formatos escritos y audiovisuales.

Premios

En la categoría de mejor ensayo escrito sobre audiovisual gallego, el premio fue para 'O cinema sobre o papel: interpretación da sétima arte na obra xornalística e editorial de María Luz Morales', de Alba María Moledo Ucha.

El galardón al mejor videoensayo sobre audiovisual gallego fue para 'Un caderno dixital: A lesbiana no audiovisual galego', de Lucía Estévez González.

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En la categoría de mejor ensayo escrito sobre audiovisual internacional, el premio recayó en 'Odiar os luns. Unha reflexión sobre ficción audiovisual, traballo e clase', de Uxía Bereixo

Finalmente, el mejor videoensayo sobre audiovisual internacional fue para 'Como despezar o corpo feminino na pantalla', de Sara Calvete Lorenzo.

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