El incendio forestal de Calvos de Randín ha quemado 250 hectáreas

Incendio forestal en el municipio ourensano de Calvos de Randín EFE/ Alberto Sxenick

El incendio forestal de Calvos de Randín (Ourense) donde se ha decretado la alerta por la proximidad de las llamas a las zonas de viviendas ha quemado 250 hectáreas, según las últimas estimaciones de Medio Rural.

De acuerdo con la Xunta, el fuego fue detectado a las 13:36 horas de este jueves en una zona de la parroquia de Randín y como medida preventiva por la proximidad del fuego al núcleo de As Meaus, ha decretado la denominada "situación dos" de emergencia, un nivel intermedio de una escala de tres.

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha movilizado dos brigadas y cinco aviones para colaborar en las tareas de control y extinción de este incendio, así como de otro avión para otro incendio en Vilariño de Conso.

La Consellería de Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún fuego forestal. Asimismo, existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento, el 900 815 085.