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Galicia

Besteiro justifica el pacto del gallego con el PP para "no perder el tiempo", aunque añade que el PSdeG "aspira a más"

Europa Press
24/09/2026 17:20
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro
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EFE
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El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha justificado el pacto parlamentario con los populares para renovar el Plan de Normalización Lingüística con el argumento de que, si bien "no" sería el plan de los socialistas y "aspira a más", ve preciso actuar para "no perder el tiempo", dado que hay "una situación de emergencia" con el uso de la lengua propia en la comunidad.

"Hay una situación que realmente es dramática, de verdadera emergencia lingüística", ha remarcado Besteiro este jueves, jornada en la que ha participado en el acto de homenaje a los presos del penal y a las madrinas de las Illas de San Simón e San Antón.

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Besteiro ha indicado que tuvo, precisamente, la oportunidad de comentar con el expresidente Emilio Pérez Touriño, el descenso de niños que hablan en gallego de forma habitual, y se ha reafirmado en que la situación es "verdaderamente dramática", por lo que los socialistas no podían "mirar por otro lado".

Mientras el BNG declinó desde el primer momento participar de las negociaciones abiertas en la Cámara gallega, el líder del PSdeG ha defendido la decisión de no "escudarse" en "estar en la oposición" y no tener la mayoría en el hemiciclo gallego para decir que "este texto no va con nosotros".

"Pero sí queremos entrar en esa discusión. De hecho, llevamos dos meses y medio sentados en esa mesa de negociación para mejorar ese plan", ha esgrimido y ha enumerado algunos pasos, como que se abra la posibilidad de impartir las asignaturas científicas en gallego, siempre que se mantenga el "equilibrio" lingüístico.

A presidenta do Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra

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"Hay que tomar medidas para que el gallego recupere espacios necesarios en los ámbitos sociales de nuestro país. ¿Es el plan del PSdeG? Pues, evidentemente, nosotros aspiramos a más. Pero no queremos perder más el tiempo", ha esgrimido, antes de advertir que esperar podría suponer que, cuando llegue el momento, "se esté hablando del cero más absoluto". "Nos negamos absolutamente", ha aseverado.

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