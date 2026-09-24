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Galicia

A Mesa critica que el pacto PP-PSdeG "insiste en el veto al gallego en la mitad de las materias"

Europa Press
24/09/2026 17:24
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Marcos Maceira, presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística
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El presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, ha criticado el pacto firmado este jueves por el PP, el PSdeG y Democracia Ourensana porque "insiste en el veto al gallego en la mitad de las materias", además de que "ahora será el profesorado a quien obliguen en qué materias se prohíbe el gallego".

Además, Maceira ha subrayado que los populares muestran "que no tienen palabra", algo que, en su opinión "lleva demostrando en los últimos 22 años boicoteando todos los acuerdos en relación a la lengua".

En opinión del presidente de A Mesa, para "revertir la emergencia lingüística" se debe pasar "de los acuerdos con valor declarativo" a los que "tengan valor jurídico y normativo".

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"Eso fue lo que hicimos en la plataforma presentando una ILP con apoyo de sindicatos, asociaciones educativas, colectivos y asociaciones vecinales y colectivos culturales", ha reivindicado.

Así, ha vinculado el anuncio de este jueves con la presentación de la iniciativa legislativa popular que, ha añadido, "parte de las medidas contempladas en los acuerdos unánimes alrededor de la lengua (Plan Xeral de Normalización Lingüística, en la Carta Europea de Linguas Rexionais ou Minoritarias, de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos y la Lei Paz Andrade) para garantizar la presencia del gallego en todos los ámbitos y para todos los usos".

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