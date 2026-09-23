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Galicia

Un banquete nupcial acaba en una batalla campal por una discusión de los novios y un 'affaire' por medio

Efe
23/09/2026 20:43
Coche de la Guardia Civil
Coche de la Guardia Civil
Archivo El Ideal Gallego
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Un banquete de bodas terminó en una batalla campal en la que hasta los platos se rompieron por una discusión entre los recién casados. La bronca solo pudo ser detenida cuando la Guardia Civil llegó a la casa de turismo rural del siglo XVII donde se celebraba.  

Los hechos tuvieron lugar en Gomesende, en la provincia de Ourense, donde los invitados al festejo se fueron sumando hasta que la pelea se tornó ingobernable y hubo que dar aviso al instituto armado. 

Fueron los responsables de la organización del evento quienes acabaron pidiendo auxilio a la Guardia Civil, tras ver que comenzaron a romper parte de la vajilla.

Por su parte, los responsables de la casa rural A casa da Tulla, muy cerca de la frontera con Portugal, explicaron a  EFE que "no hubo daños materiales en la casa", porque la trifulca tuvo lugar en la carpa que se había instalado en la zona exterior para la celebración.  

Fuentes de la Guardia Civil  explicaron que cuando llegaron la pelea ya había acabado, aunque pudieron observar la existencia de platos y vasos rotos por el suelo; todos pertenecientes a la empresa de servicio que realizaba el catering en la boda. Asimismo, han aclarado que su actuación acabó ahí puesto que las familias afectadas decidieron que no iban a presentar denuncia e incluso "el padre del novio se ofreció a hacerse cargo" de los desperfectos.

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En lo que se refiere al evento, según publicó La Región de Ourense, la pelea se originó durante el banquete nupcial celebrado el pasado sábado. La mujer, de origen colombiano, exigió supuestamente a su marido, originario de Ramirás (Ourense), la cantidad de 40.000 euros procedentes de los regalos de boda, fruto, según el citado diario, de un presunto acuerdo nupcial. Pero él se habría negado.

La bronca fue ganando en intensidad hasta el punto de que habrían llegado a producirse “agresiones verbales y físicas”. Entre los detalles, el periódico local describe cómo la familia de él pidió a sus invitados que no entregasen dinero en metálico al novio como regalo.

También recoge que la novia reconoció tras la ceremonia que habían bebido mucho y que se habían desahogado rompiendo cristalería y parte de la vajilla del enlace y que incluso habría protagonizado entre tanto revuelo "un rápido desahogo carnal" con uno de los empleados.

Según el citado diario, la mujer se fue al baño con un joven que trabajaba en la organización del evento para un rápido 'affaire'. También habría dicho a sus amigos que no sentía nada por su nuevo esposo y que el divorcio estaba ya en manos de su abogado. Sin duda, un final abrupto. 

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