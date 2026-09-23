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Galicia

La Xunta ve a Galicia como "ejemplo mundial” en la lucha contra el cambio climático

Efe
23/09/2026 16:10
La conselleira Ángeles Vázquez visitó Culleredo
La conselleira Ángeles Vázquez en una visita a Culleredo
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La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha presumido este miércoles de la estrategia de acción climática integral, transversal y multidisciplinar que sitúa la Comunidad a la vanguardia contra el calentamiento global y ha asegurado que es un “ejemplo mundial” en este campo.

“Galicia es la respuesta a lo que se tiene que hacer a nivel mundial. Así lo dicen los estudios”, ha señalado en su intervención durante una interpelación parlamentaria en la que incidió en que Galicia dispone ya desde 2019 de una Estrategia de cambio climático que se está implementando a través del desarrollo de los planes regionales integrados.

En concreto, ha dicho, a través del primer plan, que finalizó en 2023, se ejecutaron 139 medidas con una inversión de 1.140 millones de euros. Y ya está en plena ejecución el segundo plan con horizonte temporal 2030 con 93 medidas previstas y una financiación de cerca de 1.800 millones de euros.

En esta línea, ha remarcado que Galicia es una de las regiones europeas y la primera a nivel nacional que más logró reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero respecto a 1990.

Ha apuntado que en este campo la Xunta ha puesto en marcha “acciones ambiciosas, realistas y hechas desde el rigor", como, por ejemplo, el trabajo que se está desarrollando para consolidar a Galicia como refugio climático y convertir nuestros ayuntamientos en lugares más verdes, adaptados al cambio climático y con mejor calidad de vida. "De hecho, en los últimos dos años invertimos 4 millones de euros en apoyar a las administraciones locales financiando 75 proyectos de refugios climáticos", ha resumido.

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Además, frente a las críticas del BNG, Vázquez ha defendido la creación de la red de refugios climáticos, tal y como establece la Ley del clima de Galicia, y de la que se beneficiarán “no solo turistas” sino todos los gallegos.

Al respecto, ha recordado que esta iniciativa incluye desde los pequeños ayuntamientos hasta las grandes ciudades, como es el caso de Ourense, donde la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático está desarrollando un proyecto piloto a través del cual se dotará al municipio de un espacio verde resiliente donde poder protegerse de eventuales episodios de calor.

Así las cosas, ha denunciado la “inacción” del Gobierno central con la que pone en peligro 62 proyectos gallegos y una inversión de casi 2.000 millones de euros al no dar respuesta a las alegaciones presentadas por la Xunta al borrador del Plan social por el clima, el documento a través del cual las comunidades autónomas pueden acceder a financiación del Fondo social para el clima de la Unión Europea.

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En ese sentido, Ángeles Vázquez ha reprochado que el Gobierno central no especificó en ese borrador las medidas que fueron aceptadas, las que fueron modificadas o aquellas que fueron descartadas, ni tampoco informó sobre los criterios empleados para elegir los proyectos incluidos.

El parlamentario del BNG Luis Bará ha criticado la “mala gestión de la Xunta” que legisla, a su juicio, para favorecer a empresas como la pastera Ence.

En opinión del nacionalista, el Gobierno gallego debería encabezar una defensa decidida del medio ambiente porque actualmente “nuestros ríos están en la UCI” y cuidarlos es “responsabilidad” del Ejecutivo autonómico.

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