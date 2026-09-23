La Xunta niega que el fondo estatal para vivienda en A Coruña se vaya a destinar a otros municipios

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, durante una intervención en el Pleno de la Cámara gallega Archivo El Ideal Gallego

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha negado que la Xunta se haya planteado en algún momento destinar a otros municipios los algo más de cinco millones de euros de fondos anunciados para A Coruña y Santiago por parte del Gobierno central, como urbes declaradas mercado tensionado.

En línea con lo expuesto ya por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda -que manifestó que el Ejecutivo gallego los emplearía para promover vivienda pública en ambas ciudades, pero descartando la petición planteada de gestión propia de los fondos estatales por parte de A Coruña y Santiago-, la conselleira ha insistido en la postura autonómica.

Y es que frente a lo indicado por la regidora herculina, Inés Rey, que ha vuelto a pedir esa gestión y ha incidido en la existencia de mecanismos legales, la conselleira de Vivenda ha calificado de "falso" que la Xunta se plantee destinar ese dinero "a otros ayuntamientos distintos a los de A Coruña o Santiago".

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"Dijimos que estamos en contra de esa financiación adicional discriminatoria y exclusiva para ayuntamientos que apliquen políticas intervencionistas, que se han demostrado ineficaces", ha señalado sobre la declaración de mercado tensionado y en unas declaraciones en las que ha asegurado que si en julio de 2025 se formalizaron en la ciudad herculina "730 contratos de alquiler" en el mismo mes de este año fueron "346".

"Ese dinero, de venir, será empleado en políticas públicas activas de vivienda en A Coruña y Santiago", ha aseverado a preguntas de los periodistas sobre los fondos estatales y las críticas sobre la postura autonómica por parte de la regidora herculina.

Y es que Allegue ha indicado no entender "el nerviosismo" de la alcaldesa de A Coruña y la de Santiago. "Estamos invirtiendo", ha recalcado para subrayar que la Xunta está "en contra de discriminar a ayuntamientos" y para añadir que "ya alertó de lo insuficiente de los fondos", en alusión a los estatales.