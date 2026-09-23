La Xunta amplía el ensayo con bioherbicidas para mantener limpia la Muralla de Lugo

Imagen de la Muralla de Lugo Archivo El Ideal Gallego

La Xunta de Galicia avanza en el ensayo del uso de bioherbicidas para eliminar la vegetación de la Muralla romana de Lugo con la ampliación del tratamiento al tramo completo de los lienzos entre la Porta Falsa y la Porta de Obispo Odoario, que supone alrededor del 25% de la superficie exterior del monumento.

El delegado territorial de Lugo, Alfonso Villares, comprobó este miércoles el desarrollo de los trabajos y destacó que se va a triplicar la superficie tratada con respecto al pasado año, cuando se empleó el tratamiento entre la Porta da Estación y la Porta Falsa. “Los resultados son positivos y animan a continuar ahondando en esta metodología para cuidar del patrimonio de forma ecológica y sostenible”, aseguró.

El tratamiento se ejecuta en un plazo de tres o cuatro días y consiste en una solución a base de ácido pelargónico, un componente de origen natural que demostró ser eficaz al tiempo que seguro para el monumento, la salud pública y el medio ambiente.

Posteriormente, se evaluará si los resultados coinciden con los ya cosechados en una zona nueva con sus propias características y variables, como la densidad de la vegetación o condiciones de temperatura, radiación solar o viento. Villares precisó que se está empleando la mínima dosis posible, la disolución con la menor concentración de producto que funcionó en fases previas. En dos semanas, los técnicos podrán extraer las primeras conclusiones.

Mantenimiento

El proyecto para buscar alternativas de mantenimiento responde a las previsiones del Plan Director para a Conservación da Muralla y se desarrolla en fases experimentales secuenciales, con el objetivo final de integrar la totalidad del perímetro. En un primer momento se estudiaron en el laboratorio los posibles efectos del ácido pelargónico sobre la piedra y el mortero.

Por otra parte, estos días también se retomó la limpieza de la vegetación en lienzos interiores de la Muralla con los métodos manuales tradicionales, labores que se interrumpen en primavera debido al período de nidificación de los vencejos.