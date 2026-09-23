Galicia pagará 0,26 euros por kilómetro en coche privado y 1,25 en taxi a alumnos sin transporte escolar ordinario

La Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes ha publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la orden por la que se regulan las bases para la concesión directa de compensaciones económicas individuales al alumnado de enseñanza obligatoria y no universitaria que no pueda hacer uso del servicio ordinario de transporte escolar. En concreto, la norma fija abonos de 0,26 euros por kilómetro para desplazamientos en vehículo particular y de 1,25 euros por kilómetro en taxi o VTC.

La medida, tramitada bajo el código de procedimiento IF306A, está destinada a estudiantes de segundo ciclo de educación infantil, primaria, ESO, educación especial y ciclos de Formación Profesional básica matriculados en centros públicos, según recoge la orden publicada este miércoles.

En este contexto, entre los motivos justificados para acogerse a estas ayudas figuran la inexistencia de rutas en zonas despobladas, las dificultades orográficas o de acceso en las vías y las necesidades derivadas de discapacidades o requerimientos especiales.

La Xunta firma convenios con 17 entidades especializadas en diversidad para ofrecer transporte escolar adaptado Más información

Para acceder a las compensaciones, el domicilio familiar debe situarse fuera del casco urbano y a más de dos kilómetros de distancia del centro educativo o de la parada más cercana. El cálculo de la distancia se realizará tomando como referencia el trayecto a pie más corto según Google Maps.

Las bases reguladoras estructuran las cuantías en tres modalidades según el medio de transporte empleado. El 'tipo 1', alumnado que pueda utilizar el transporte público regular de uso general por carretera o el transporte en tren para el desplazamiento entre su localidad de residencia y la localidad del centro o la parada de la ruta de transporte escolar o regular más próxima recibirá una cantidad que será la correspondiente al precio del billete o bono, excepto si existe gratuidad de acuerdo con lo indicado sobre la tarjeta Xente Nova o similares.

En la compensación de gastos de 'tipo 2', se abonará a razón de 0,26 euros por kilómetro recorrido (incluidos los trayectos realizados en vacío) y se garantiza una percepción mínima de cinco euros por cada día de asistencia a clase.

Finalmente, en la compensación de gastos de 'tipo 3' se fija un importe de 1,25 euros por kilómetro de servicio y un mínimo de 3,75 euros por viaje. Para rutas inferiores a 10 kilómetros, el cálculo aplicará un mínimo de 10 kilómetros de servicio por viaje. El solicitante deberá declarar previamente que no dispone de coche familiar ni de transporte regular.

Además, si el alumnado de educación especial o con necesidades específicas necesita una persona acompañante durante el trayecto, la compensación individual se incrementará en 22,54 euros por hora (con un pago garantizado de una hora diaria y un límite máximo de dos horas al día).

Las familias dispondrán de un mes de plazo ordinario para presentar la solicitud --a contar desde el día siguiente a la publicación en el DOG, es decir, desde este jueves--. La tramitación se realizará preferentemente por vía electrónica a través de la sede de la Xunta de Galicia mediante una única solicitud por unidad familiar.

El pago de las cuantías reconocidas se efectuará por transferencia bancaria en ingresos bimensuales a mes vencido. La primera transferencia se ejecutará en el mes de noviembre para cubrir conjuntamente las mensualidades de septiembre y octubre.