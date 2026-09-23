Clientes en el centro comercial de Marineda City Javier Alborés

La Xunta ha hecho oficial, a través del Diario Oficial de Galicia, los días festivos y que caen en domingo en los que autoriza la apertura de establecimientos comerciales gallegos en 2027, que la ley sitúa en un total de diez al año, como máximo.

De esta manera, en enero las tiendas podrán abrir sus puertas el domingo 3 -importante jornada previa al día de Reyes-, y el 10 -con el inicio de las tradicionales rebajas tras las fiestas de Navidad.

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Habrá que esperar a Semana Santa para una nueva jornada festiva de apertura. Será el 25 de marzo, Jueves Santo, previo al gran puente del final de estas festividades.

El domingo 27 de junio también se podrán abrir los establecimientos comerciales, una fecha ligada, como la de enero, al inicio de la tradicional temporada de rebajas.

Tras todo un verano sin aperturas especiales, el comercio de Galicia podrá volver a abrir un domingo. Será el 31 de octubre, que coincide con el día anterior al festivo de Todos los Santos, mientras que el domingo 28 de noviembre los establecimientos también podrán abrir al público

La mayor acumulación de aperturas en domingos y festivos llegará con el mes de diciembre. El domingo 5 se autoriza a los comercios a abrir con la vista puesta en los siguientes festivos, 6 y 8 de diciembre, en los que estarán cerrados, mientras que ya con la Navidad encima, las tiendas podrán estar abiertas los domingos 12, 19 y 26 de diciembre.

Lista completa

– 3 de enero.

– 10 de enero.

– 25 de marzo.

– 27 de junio.

– 31 de octubre.

– 28 de noviembre.

– 5 de diciembre.

– 12 de diciembre.

– 19 de diciembre.

– 26 de diciembre.