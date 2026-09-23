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Galicia

El PSdeG pide un nuevo sistema de control en As Catedrais ante la “masificación” del sitio

Efe
23/09/2026 20:48
Varias personas en la playa de As Catedrais
Archivo El Ideal Gallego
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El PSdeG le exige a la Xunta de Galicia la aplicación de un nuevo sistema de control de acceso que garantice la conservación de la Praia das Catedrais y la seguridad de las personas que visitan el Monumento Natural, debido a la “masificación” que obligó a cerrar temporalmente el arenal en “un reciente episodio”.

La diputada socialista Lara Méndez le reclamó este miércoles a la Xunta “una planificación rigurosa” que compatibilice ambas necesidades, la de conservación y la de garantizar la seguridad de los visitantes, después del “descontrol tremendo” que derivó en ese cierre temporal de la playa, lo cual “no dio buena imagen”.

Méndez reconoció que la implantación de un control de acceso durante la temporada turística fue “un punto a favor” aunque en su inicio “ya dio bastantes problemas”. Aseguró que, a día de hoy, ese sistema “es insuficiente”, por lo que debe ser modificado con el fin de que la experiencia de la visita sea “la idónea”.

Previsión

La parlamentaria del PSdeG recordó, por otra parte, que Galicia está “a las puertas de otro Año Santo”, por lo que se prevé que la demanda para acercarse a ese espacio natural aumente de una “manera notable”, habida cuente de “que es un referente turístico” y uno de los lugares más visitados de la Comunidad Autónoma.

En ese sentido, subraya que es “aún más importante una mejor ordenación de los accesos y un refuerzo de los medios humanos y materiales destinados a la gestión de este enclave”.

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