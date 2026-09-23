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Galicia

Cinco escolares de siete años, trasladados al Hospital de Lugo tras probar unas pastillas que encontraron en un bus y que podrían ser éxtasis

Ep
23/09/2026 12:27
Urgencias del Hospital de Lugo
Urgencias del Hospital de Lugo
Europa Press
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Cinco menores de siete años tuvieron que ser trasladados al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) después de entrar en contacto con unas pastillas blancas que habían encontrado en el interior del autobús en el que viajaban de excursión. Los pequeños pensaron inicialmente que se trataba de caramelos y alguno de ellos llegó a chupar las pastillas.

Los padres acudieron con los niños al centro hospitalario después de localizar la bolsa que contenía las pastillas y ponerse en contacto con el servicio de emergencias del 061. En Urgencias de Pediatría, los menores fueron sometidos a diferentes controles y permanecieron varias horas en observación.

Una persona, con el móvil, en un banco de la ciudad

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Ninguno de los cinco escolares presentaba síntomas. Además, los testimonios aportados por los niños fueron distintos, ya que algunos aseguraron que no habían llegado a tocar las pastillas, mientras que otro admitió haber chupado alguna de ellas.

La bolsa fue entregada a agentes de la Policía Nacional desplazados hasta el HULA con el objetivo de determinar qué sustancia contenían las pastillas. Según las primeras apreciaciones de los agentes, podrían tratarse de éxtasis (MDMA), aunque será necesario esperar al resultado del análisis toxicológico para confirmar su composición.

Las pastillas no tenían inicialmente apariencia de medicamentos y, según los datos conocidos, llevaban una palabra impresa, un elemento que puede aparecer en determinadas sustancias estupefacientes. Por ahora, no existe confirmación oficial sobre el contenido de las mismas.

La hipótesis que se maneja sobre cómo llegaron las pastillas al autobús es que pudieron ser olvidadas por alguno de los usuarios que utilizaron anteriormente el vehículo. Estos transportes son empleados habitualmente para servicios muy diversos, desde desplazamientos particulares y celebraciones hasta excursiones, por lo que la bolsa podría haber quedado en su interior tras un viaje anterior.

Después de permanecer bajo vigilancia médica y comprobar que no presentaban síntomas, los cinco menores recibieron el alta hospitalaria.

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