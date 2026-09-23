A crise migratoria de Ceuta enfronta a PP e oposición: "España está en guerra", asegura Prado
A Cámara, co si do PP e o non da oposición, insta o Goberno a impulsar unha nova lei educativa após o "fracaso" da Lomloe
A crise migratoria de Ceuta enfrontou este mércores ao Partido Popular e á oposición no pleno do Parlamento de Galicia, onde a secretaria xeral e viceportavoz parlamentaria do PPdeG, Paula Prado, asegurou que "España está en guerra", mentres que tanto BNG como PSdeG acusaron aos populares de tratar de "sementar o odio".
"Isto non é unha crise migratoria, isto é unha invasión, estamos ante unha guerra híbrida. España está en guerra, vostedes sábeno", asegurou Paula Prado.
A número dous do PP galego foi a encargada de defender este mércores unha proposición non de lei, aprobada en solitario polos populares, a través da que a Cámara galega manifestaba o seu apoio e solidariedade con Ceuta, recoñecía a "inquebrantable pertenza" tanto desta cidade autónoma como de Melilla a España, e mostraba o recoñecemento e agradecemento ás forzas armadas e servizos de emerxencia que traballan pola convivencia na zona.
O texto inclúe un cuarto apartado no que se insta ao Goberno a despregar e manter o Ceuta todos os recursos, medios e capacidades necesarios até recuperar a normalidade; identificar a todas as persoas que accederon irregularmente e executar os procedementos de retorno e readmisión que correspondan, en cada caso, aplicando con axilidade os procedementos individuais legalmente establecidos e os mecanismos de cooperación bilateral e europea dispoñibles.
Ademais, entre outras cuestións, avogaba por extremar a protección das mulleres e nenas, especialmente das que se atopen en situación de vulerabilidad. Todo iso, nun contexto no que, segundo sinalou Paula Prado, aumentaron os delitos en Ceuta, con 39 vítimas de agresións sexuais, 14 delas menores de idade e cinco consideradas violacións.
Precisamente, neste punto, a dirixente popular aproveitou para mostrar a súa solidariedade coa deputada do PP no Congreso pola provincia de Ourense Ana de Bande despoius ser expulsada por portar un bote de gas pementa durante unha intervención na que se refería á situación desta cidade autónoma. "Se un bote de gas é unha arma, as nenas ceutís van armadas ao colexio", afirmou.
Paula Prado acusou á oposición de exercer un "feminismo de pancarta". "Ao seu feminismo do só e borracha quero chegar a casa, o feminismo da lei do só si é si, agora faltáballes esta guinda", criticou nunha intervención na que acusou a socialistas e nacionalistas de "normalizar o consumo de prostitución por parte dos ministros de España".
Todo iso nun discurso no que criticou o abandono de funcións do Goberno de Sánchez para dar solución a esta situación e denunciou tamén que o Estado lle recortou "tres millóns de euros" á atención dos menores migrantes.
Críticas da oposición
Enfronte, a viceportavoz parlamentaria do BNG, Olalla Rodil, replicoulle que "solidariedade é botar unha man e non máis gasolina", que é o "único que leva facendo o Partido Popular todo este tempo". Así, dixo que neste sentido ía a emenda formulada polo Bloque á iniciativa do PP -que foi rexeita- co obxectivo de abordar "como o pobo galego pode axudar ao de Ceuta nesta situación de crise", algo que, segundo dixo Rodil, é o que "debería estar a debater o Parlamento de Galicia".
"O que ten que facer o goberno é ampliar as prazas dun sistema de protección saturado por decisión política do PP e non porque veñan unha decena de menores de Ceuta", asegurou para criticar que o PP tratase de "borrar toda a responsabilidade" da Xunta cunha oferta de transacción para pactar un texto.
"O odio que vostedes tentan inocular neste país esténdese até manchalo todo. Acabamos de velo en Alemaña", advertiu a diputada do BNG, que criticou que o PP chame "invasores" a uns migrantes que chegan "en chancleta e flotador, cunha bolsa" do super na man.
Nesta liña, a viceportavoz parlamentaria do PSdeG, Lara Méndez, tamén acusou ao PP de tratar de facer política co "odio". "Vostedes xogan co medo e o odio co fin de sacar rédito político", censurou.
Lara Méndez asegurou que os socialistas galegos teñen claro que se trata dunha "entrada irregular masiva" pero que iso "non justifica falar de invasión", uns "invasores aos que a extrema dereita quere cazar co silencio do PP".
"Temos que actuar como unha sociedade que garante os dereitos fundamentais", sinalou Lara Méndez, que sostivo que "quen non cumpre os requisitos legais terá que retornar mediante os procedementos establecidos".
Ademais, defendeu que o Goberno "está a actuar", co reforzo dos efectivos de seguridade, a mobilización de 309 millóns de euros, 90 dos cales para seguridade, 28 para atención humanitaria, 21 para reforzos de servizos esenciais e 80 para empresas e traballadores.
Dito iso, sinalou tamén que o Executivo estatal reforzou os seus sistemas de atención a menores non acompañados, de forma inicial con 25 millóns e 63 adicionais. "Solicitou a cooperación europea e reforzou a cooperación con Marrocos", sinalou antes de pór en valor outras medidas.
Nova lei educativa
Por outra banda, na sesión plenaria tamén saíu adiante outra iniciativa do PPdeG a través da que o Parlamento de Galicia instou ao Goberno central a impulsar, en consenso coas comunidades autónomas e coa comunidade educativa, un novo marco legal que substitúa á actual Lomloe, co fin de avanzar cara a un novo sistema educativo.
A iniciativa foi defendida por deputado Julio García Comesaña na xornada do martes, quen considerou imprescindible superar os problemas que, segundo sinalou, o actual marco normativo está a xerar no alumnado, o profesorado e os centros.