Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Paloma Lago insiste en que quiere "saber la verdad" sobre su denuncia contra Alfonso Villares

Europa Press
22/09/2026 20:55
Casas Novas Paloma Lago
Paloma Lago en una imagen de archivo
Archivo El Ideal Gallego
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La modelo y presentadora Paloma Lago ha proclamado que quiere "saber la verdad" acerca de la denuncia que interpuso por supuesta agresión sexual contra el exconselleiro de Mar y actual delegado de la Xunta en Lugo, Alfonso Villares, porque subraya que la decisión de los juzgados fue "un sobreseimiento provisional", lo cual sostiene que "no es un archivo".

"Un sobreseimiento provisional es un momento judicial en el que la justicia deja abierto un período de tiempo de 15 años para que se siga investigando", afirmó en declaraciones a Europa Press antes de asistir a un desfile de moda en Madrid.

"Son 15 años en los que la justicia va a seguir investigando lo que haya acontecido. Yo lo que quiero es saber la verdad", declaró. Al ser preguntada si confía en demostrar los hechos que denunció, proclamó: "La verdad es que la suerte ya la tengo de estar viva".

Alfonso Villares

Rueda devuelve a la primera línea política al exconselleiro Villares tras el archivo de su causa por agresión sexual

Más información

El pasado mes de diciembre, el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol archivó la denuncia y en abril de este año, la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña confirmó el archivo por "falta de indicios".

Alfonso Villares presentó su dimisión como conselleiro de Mar en junio del pasado año. A principios de junio de este año fue designado como delegado territorial de la Xunta en Lugo.

En abril, una vez conocido el archivo de la denuncia contra él, Villares había manifestado en una comparecencia pública su deseo de retomar "la normalidad" en su "vida privada y profesional", y de dejar atrás "una etapa de daño irreparable". Asimismo, había indicado que el archivo de su caso por supuesta agresión sexual no fue recurrido por la acusación, por lo que es "firme".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz,y Oliver Laxe, director de la película "Sirat", posan a su llegada a la XXIV edición de los premios

Yolanda Díaz y Oliver Laxe estarán presentes en un foro sobre el reto demográfico en Os Ancares lucenses
EFE
Casas Novas Paloma Lago

Paloma Lago insiste en que quiere "saber la verdad" sobre su denuncia contra Alfonso Villares
Europa Press
NUEVA YORK, 22/09/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, antes de su reunión en el marco de la apertura del 81º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, este lunes en Nueva York. EFE / Borja Puig de la Bellacasa / Moncloa. ***SOLO USO EDITORIAL / SOLO USO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA/ (CRÉDITO OBLIGATORIO)***

Sánchez asegura que el control de Marruecos falló en Ceuta y por eso pide respuestas
EFE
Donald Trump habla durante el Debate General de la 81ª sesión de la Asamblea General de la ONU, este martes

Trump plantea en la ONU "aniquilar" Irán mientras se presenta como un pacificador
EFE