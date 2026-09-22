Paloma Lago insiste en que quiere "saber la verdad" sobre su denuncia contra Alfonso Villares

Paloma Lago en una imagen de archivo Archivo El Ideal Gallego

La modelo y presentadora Paloma Lago ha proclamado que quiere "saber la verdad" acerca de la denuncia que interpuso por supuesta agresión sexual contra el exconselleiro de Mar y actual delegado de la Xunta en Lugo, Alfonso Villares, porque subraya que la decisión de los juzgados fue "un sobreseimiento provisional", lo cual sostiene que "no es un archivo".

"Un sobreseimiento provisional es un momento judicial en el que la justicia deja abierto un período de tiempo de 15 años para que se siga investigando", afirmó en declaraciones a Europa Press antes de asistir a un desfile de moda en Madrid.

"Son 15 años en los que la justicia va a seguir investigando lo que haya acontecido. Yo lo que quiero es saber la verdad", declaró. Al ser preguntada si confía en demostrar los hechos que denunció, proclamó: "La verdad es que la suerte ya la tengo de estar viva".

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El pasado mes de diciembre, el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol archivó la denuncia y en abril de este año, la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña confirmó el archivo por "falta de indicios".

Alfonso Villares presentó su dimisión como conselleiro de Mar en junio del pasado año. A principios de junio de este año fue designado como delegado territorial de la Xunta en Lugo.

En abril, una vez conocido el archivo de la denuncia contra él, Villares había manifestado en una comparecencia pública su deseo de retomar "la normalidad" en su "vida privada y profesional", y de dejar atrás "una etapa de daño irreparable". Asimismo, había indicado que el archivo de su caso por supuesta agresión sexual no fue recurrido por la acusación, por lo que es "firme".